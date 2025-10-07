Η Deloitte Μέσης Ανατολής (DME) καλεί ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή να υποβάλουν αιτήσεις για τον πέμπτο κύκλο του DME Technology Fast 50 μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα Technology FastT 50 αναδεικνύει και κατατάσσει τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογικές νεοσύστατες επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο ή χώρες της Μέσης Ανατολής, με βάση την αύξηση των εσόδων τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το πρόγραμμα παρέχει μια αξιόπιστη πλατφόρμα για την ανάδειξη της ηγετικής θέσης καινοτόμων εταιρειών που έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο.

Όπως ανάφερε ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Partner Strategy and Transactions στην Deloitte Κύπρου, και Deloitte Private Leader and Emerging Growth Companies Segment Leader στην Deloitte Private Μέσης Ανατολής, επικεφαλής του προγράμματος Deloitte Middle East and Cyprus: «Αυτό που πραγματικά με εμπνέει στο Technology Fast 50 είναι ο καθοριστικός του ρόλος στην ανάδειξη του δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας όχι μόνο την εξαιρετική ανάπτυξη αλλά και την ποικιλομορφία της καινοτομίας στην περιοχή. Καλύπτοντας τομείς από το fintech και το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία υγείας και την τεχνητή νοημοσύνη, το πρόγραμμα μας αναγνωρίζει επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία σε όλα τα στάδια και μεταμορφώνουν ενεργά το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής. Η συνεπής και αυξανόμενη συμμετοχή εταιρειών με έδρα τους την Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζει την ανάδειξή της ως ζωτικού κόμβου για την τεχνολογική πρόοδο και την επιχειρηματική αριστεία και ελπίζω να δω αυτό να συνεχιστεί και σε αυτή την προκήρυξη».

Ο προηγούμενος κύκλος του προγράμματος ξεπέρασε το ορόσημο των 200 αιτήσεων, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην περιοχής. Συνολικά οι εταιρείες που κατατάχθηκαν στην τελευταία έκδοση είχαν μέσο ρυθμό ανάπτυξης 8.823%, με 29 εταιρείες να ξεπερνούν το 1.000%, ενώ η Municorn σαν κορυφαία εταιρεία κατέγραψε μια εκπληκτική αύξηση 20.164%. Σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα μας είναι το γεγονός ότι και στις τέσσερις εκδόσεις οι κορυφαίες εταιρείες έχουν σαν έδρα τους την Κύπρο, με την Capital.com να ηγείται της κατάταξης τα πρώτα τρία χρόνια και την Municorn να κατατάσσεται στην κορυφή στην τελευταία έκδοση.

Ως μέρος του προγράμματος, πέρα από την γενική κατάταξη Technology Fast 50, αναγνωρίζονται και κατατάσσονται εταιρείες σε ακόμα τέσσερις κατηγορίες, και με την υποβολή μιας αίτησης, οι εταιρείες εξετάζονται αυτόματα σε όλες τις κατηγορίες.

Rising Star, για νεότερες νεοφυείς εταιρείες που παρουσιάζουν προοπτικές για μεγάλη ανάπτυξη.

για νεότερες νεοφυείς εταιρείες που παρουσιάζουν προοπτικές για μεγάλη ανάπτυξη. Impact, για εταιρείες που ενσωματώνουν στοιχεία ESG στις κύριες δραστηριότητές τους.

για εταιρείες που ενσωματώνουν στοιχεία ESG στις κύριες δραστηριότητές τους. Women in Leadership, για την ανάδειξη των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας.

για την ανάδειξη των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας. Kiyadat, για εταιρείες που ηγούνται ή έχουν ιδρυτική ομάδα που αποτελείται από τουλάχιστον 50% άτομα από τις χώρες του GCC.

Εταιρείες που έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν, μπορούν επίσης να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση κάθε χρόνο για την κατάταξή τους, μέσα από μια πιο απλοποιημένη διαδικασία.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως επικοινωνία, ψηφιακό εμπόριο, εκπαίδευση, περιβαλλοντική τεχνολογία, fintech, υγειονομική περίθαλψη και βιοεπιστήμες, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, και ανάπτυξη λογισμικού.

Είστε ταχέως αναπτυσσόμενος οργανισμός τεχνολογίας με έδρα την Κύπρο ή τη Μέση Ανατολή και σας ενδιαφέρει να αναγνωριστείτε; Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://deloi.tt/3CUXkzO και υποβάλετε αίτησή μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.