Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων τάσσεται υπέρ του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία κρίσιμων τομέων της κυπριακής οικονομίας και ασφάλειας, όπως η ενέργεια, οι πιστωτικές υπηρεσίες και η άμυνα. Όπως επισημαίνει, η νέα νομοθεσία ενισχύει τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του κράτους, χωρίς να περιορίζει την προσέλκυση ποιοτικών ξένων κεφαλαίων.

Πλαίσιο και στόχος του νομοσχεδίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νομοθετικό πλαίσιο θέτει μηχανισμό ελέγχου επενδύσεων από τρίτες χώρες, για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η Κύπρος, μαζί με την Κροατία, αποτελούν σήμερα τα μόνα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς θεσμοθετημένο μηχανισμό ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), γεγονός που το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει.

Σύμφωνα με τις πρόνοιές του, επενδύσεις άνω των €2 εκατ. από τρίτες χώρες ή από ευρωπαϊκές εταιρείες με συμμετοχή επενδυτών τρίτων χωρών άνω του 25% θα υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο και έγκριση από τον Εθνικό Μηχανισμό Ελέγχου ΑΞΕ — μια επταμελή επιτροπή που θα αποτελείται από στελέχη επτά υπουργείων.

Το νομοσχέδιο καθορίζει επίσης χρονοδιαγράμματα, κριτήρια αξιολόγησης και προβλέπει μεταβατική περίοδο, ώστε επιχειρήσεις και επενδυτικοί φορείς να ενημερωθούν επαρκώς πριν από την έναρξη εφαρμογής του.

Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης

Η νομοθετική πρωτοβουλία προέκυψε, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, λόγω των μαζικών εξαγορών οργανισμών κοινής ωφελείας από τρίτες χώρες, που αύξησαν τον κίνδυνο μεταβίβασης στρατηγικών τομέων σε ξένα συμφέροντα.

Η κυπριακή οικονομία, λόγω του μικρού μεγέθους και της ανοιχτής φύσης της, είναι πιο ευάλωτη σε τέτοιες εξελίξεις, ιδιαίτερα στους τομείς των τραπεζών, λιμανιών και ενέργειας. Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, δεν αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις, αλλά εξασφαλίζει ότι αυτές ενισχύουν την εγχώρια ανάπτυξη χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Προς ένα σύγχρονο και διαφανές πλαίσιο ελέγχου

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων υπογραμμίζει ότι η Κύπρος πρέπει να διατηρήσει τη ροή ποιοτικών επενδύσεων, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, τομείς με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές.

Η ύπαρξη ενός σύγχρονου, λειτουργικού και διαφανούς πλαισίου ελέγχου θεωρείται απαραίτητη για να ενισχυθεί η διεθνής αξιοπιστία της χώρας και να προσελκύσει υπεύθυνες επενδύσεις που θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όπως επισημαίνεται, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Κύπρου, φέρνοντας κεφάλαια, τεχνογνωσία και παραγωγική διαφοροποίηση. Το νέο νομοσχέδιο λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και ως εγγύηση θεσμικής σταθερότητας για το επενδυτικό περιβάλλον.