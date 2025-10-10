Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Parklane Λεμεσού η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), παρουσία της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη, αξιωματούχων του Υφυπουργείου και μεγάλου αριθμού πλοιοκτητών-μελών.

Κατά τη συνέλευση εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα υπηρετήσει για την περίοδο 2025–2028.

Πρόεδρος: Πόλυς Β. Χατζηωάννου

Αντιπρόεδροι: Ανδρέας Χατζηγιάννης, Αναστάσιος Δαυίδ, Γιώργος Μούσκας, Χάρης Ζαχαρίου, Νικόλ Μυλωνά, Νικόλαος Β. Χατζηωάννου

Ταμίας: Νίνος Γιαμάκης

Μέλη: Θανάσης Μαρτίνος, Ιωάννα Προκοπίου, Χάρης Βαφειάς, Δρ. Ιωάννης Κούστας, Γιώργος Τσαβλίρης, Αντώνης Μικελλίδης, Capt. Eberhard Koch, Δρ. Νικόλας Χατζηγιάννης, Κυριάκος (Κίκης) Μούσκας, Μαρκ Κληρίδης, Κατερίνα Μυλωνά, Μαρίνα Π. Χατζηωάννου.

Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας, εκπροσωπώντας σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και συμβάλλοντας στην προώθηση της ναυτιλιακής πολιτικής της Κύπρου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.