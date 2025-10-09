Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Maritime Cyprus 2025», πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025 μια υψηλού επιπέδου συζήτηση με θέμα «Προστατεύοντας τους Πλοιοκτήτες σε Ένα Ταχέως Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον», που διοργανώθηκε από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο.

Στη συζήτηση συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου της πλοιοδιαχείρισης: Mark O’Neil (Columbia Group), Sebastian von Hardenberg (Bernhard Schulte Shipmanagement), Dieter Rohdenburg (InterMaritime Shipmanagement) και Jan Meyering (Marlow Navigation). Τον συντονισμό είχε ο Sean Moloney, Διευθύνων Σύμβουλος της Elaborate Communications.

Οι πλοιοδιαχειριστές ως στρατηγικοί εταίροι των πλοιοκτητών

Οι ομιλητές ανέλυσαν πώς οι εταιρείες πλοιοδιαχείρισης προσαρμόζονται στις παγκόσμιες προκλήσεις και εξελίσσονται σε στρατηγικούς συνεργάτες των πλοιοκτητών, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από απανθρακοποίηση, ψηφιοποίηση, κανονισμούς ESG και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Τόνισαν ότι ο ρόλος τους επεκτείνεται πέρα από τη διαχείριση πλοίων, περιλαμβάνοντας πλέον τη διασφάλιση της ευημερίας των πληρωμάτων, την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού κλάδου.

Mark O’Neil: «Οι άνθρωποί μας είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο»

Ο Mark O’Neil επισήμανε ότι ο κλάδος της πλοιοδιαχείρισης βρίσκεται σε φάση ριζικού μετασχηματισμού, ο οποίος απαιτεί νέα επιχειρησιακά μοντέλα.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη συνεργασία μας με τους πλοιοκτήτες, οικοδομώντας στενότερες σχέσεις μέσα από ολοκληρωμένες πλατφόρμες υπηρεσιών που προσφέρουν πραγματική αξία», δήλωσε.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, τονίζοντας πως «οι άνθρωποί μας, στη θάλασσα και στην ξηρά, είναι το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο» και υπογράμμισε την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση και ευημερία των ναυτικών.

Dieter Rohdenburg: «Η συλλογική δράση είναι κρίσιμη για τον κλάδο»

Ο Dieter Rohdenburg ανέδειξε τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες πλοιοδιαχείρισης — από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς έως την ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.

Τόνισε ότι «πολλά κρίσιμα ζητήματα συζητούνται στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), από την αναθεώρηση της STCW έως την ποινικοποίηση των ναυτικών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διαχειριστών και πλοιοκτητών αποτελεί το κλειδί για αποτελεσματική εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου.

Sebastian von Hardenberg: «Πελατοκεντρική προσέγγιση και συνεργασία»

Ο Sebastian von Hardenberg υπογράμμισε ότι «όλα ξεκινούν από τον πελάτη», τονίζοντας τη σημασία της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των πλοίων και της ικανότητας των πληρωμάτων.

Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη συνεργασίας σε επίπεδο βιομηχανίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατακερματισμένη φύση του κλάδου και να ενισχυθεί η συλλογική δράση. Επισήμανε επίσης ότι ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών αποτελούν προϋπόθεση για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου στη θάλασσα και στη στεριά.

Jan Meyering: «Η συνεργασία με βάση την απόδοση φέρνει κοινά οφέλη»

Ο Jan Meyering σημείωσε ότι οι σχέσεις συνεργασίας με βάση την απόδοση δημιουργούν αμοιβαία επωφελή δυναμική.

Όπως εξήγησε, «οι πλοιοκτήτες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από πιο ευθυγραμμισμένα συμφέροντα, ενώ οι πλοιοδιαχειριστές ανταμείβονται σύμφωνα με την απόδοσή τους».

Τόνισε την ανάγκη για ευελιξία και συνεχή εκπαίδευση των ναυτικών, οι οποίοι «αποτελούν το κλειδί για το μέλλον της ναυτιλίας».