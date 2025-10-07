Περισσότεροι από 1.000 σύνεδροι από 35 χώρες συμμετείχαν την πρώτη ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος 2025, που άνοιξε τη Δευτέρα στη Λεμεσό. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Ένωση Εφοπλιστών Κύπρου και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο.

Στις εργασίες συμμετείχαν υπουργοί μεταφορών και ναυτιλίας από χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους ο Sheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa από το Μπαχρέιν, ο Βασίλης Κικίλιας από την Ελλάδα, ο Sheikh Mohammed bin Abdullah bin Mohammed Al Thani από το Κατάρ και η Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα περιφερειακής συνεργασίας, επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και καινοτομίας ως μοχλών του ναυτιλιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις προκλήσεις της απανθρακοποίησης και της έλλειψης ναυτικών.

Κεντρικές θεματικές

Το πρώτο πάνελ της ημέρας με τίτλο «Πλοηγώντας στις Ανατροπές» ανέδειξε τις απαντήσεις πλοιοκτητών και πολιτικών σε γεωπολιτικές πιέσεις και κανονιστικές αλλαγές. Στην τελική συζήτηση με τίτλο «Πλοηγώντας στις Αλλαγές», κορυφαίοι πλοιοκτήτες από Ελλάδα και Κύπρο αντάλλαξαν απόψεις για την εξέλιξη της βιομηχανίας.

Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε την ανάγκη για ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει όλες τις ενεργειακές επιλογές – από ανανεώσιμες έως πετρέλαιο και φυσικό αέριο – ώστε να διασφαλίσει ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι «η ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα πάνε χέρι-χέρι», με τις τοποθετήσεις του να χαρακτηρίζονται ως συμπεριληπτική προσέγγιση από τους συνέδρους.

Διεθνείς συμμετοχές

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο διοργάνωσε ξεχωριστή συζήτηση υπό τον Θωμά Καζάκο, Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS). Συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι οργανισμών, όπως ο Θέμης Παπαδόπουλος, η Karin Orsel (ECSA), η Ιωάννα Προκοπίου (BIMCO) και ο Joe Kramek (WSC).

Το πάνελ εστίασε στις προκλήσεις της απανθρακοποίησης, στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα της αγοράς, με τους ομιλητές να υπογραμμίζουν την ανάγκη για ευελιξία και στρατηγική προσαρμογή.