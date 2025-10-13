Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την έναρξη του “IBU India Hub”, μιας νέας στρατηγικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών και της εξειδικευμένης εξυπηρέτησης προς επιχειρήσεις και ιδιώτες από την Ινδία.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας της Τράπεζας και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Το IBU India Hub λειτουργεί ως ειδική μονάδα εξυπηρέτησης, σχεδιασμένη να καλύψει τις ανάγκες ινδικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επιλέγουν να εγκαθιδρύσουν την παρουσία τους στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Εξειδίκευση στην παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών προς πελάτες που σχετίζονται με την ινδική αγορά. Προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για Ινδούς επιχειρηματίες και Ιδιώτες Υψηλής Καθαρής Αξίας (HNWIs).

Μέσω του India Hub, η Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Κύπρου ως κορυφαίου κόμβου διεθνούς επιχειρηματικότητας, παραμένοντας αφοσιωμένη στην καινοτομία και στη διευκόλυνση διεθνών επενδύσεων.