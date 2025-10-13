Η Allwyn International AG και η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσαν την επιχειρηματική τους συνένωση, με τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών να εγκρίνουν τη δημιουργία μιας ενιαίας οντότητας αξίας €16 δισεκατομμυρίων, που θα ονομάζεται Allwyn.
Η συμφωνία συνένωσης δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, με ηγέτιδες θέσεις στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκίνησε το 2013, όταν η KKCG επένδυσε στον ΟΠΑΠ· σήμερα η Allwyn κατέχει το 51,78% του ελληνικού οργανισμού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Συναλλαγή εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και δημιουργεί πλεονεκτήματα κλίμακας, διαφοροποίησης και ψηφιοποίησης, με πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες και αυξημένη διεθνή αναγνωρισιμότητα του brand Allwyn.
Μετά την ολοκλήρωση, η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ εξετάζεται δεύτερη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη. Ο ΟΠΑΠ θα αλλάξει εμπορικό σήμα σε Allwyn από το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τη σχέση με τους πελάτες και προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στις νεότερες γενιές.
🔹 Κύρια σημεία της Συναλλαγής
- Μέγεθος: Το pro forma EBITDA της Allwyn ανέρχεται σε €1,92 δισ., καθιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως.
- Ανάπτυξη: Προβλέπεται διψήφια αύξηση EBITDA (CAGR 2024–2026), σημαντικά υψηλότερη από την αυτόνομη επίδοση του ΟΠΑΠ.
- Ψηφιοποίηση: Επένδυση σε τεχνολογίες, ιδιόκτητο περιεχόμενο και Τεχνητή Νοημοσύνη, μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτα μέρη.
- Διαφοροποίηση: Ηγετική παρουσία σε πολλές κατηγορίες προϊόντων και αγορές.
- Κερδοφορία: Θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη και τις ταμειακές ροές ανά μετοχή από το πρώτο πλήρες έτος μετά τη συνένωση.
🔹 Δηλώσεις στελεχών
Ο Karel Komarek, ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn, τόνισε ότι η συμφωνία «δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιγνίων παγκοσμίως» και «επιταχύνει την καινοτομία και τη διεθνή ανάπτυξη».
Ο Robert Chvátal, CEO της Allwyn, σημείωσε πως η συνένωση επιτρέπει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και την ταχύτερη ανάπτυξη του ομίλου.
Ο Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, έκανε λόγο για «εταιρεία με ηγετική θέση και ισχυρή ελληνική κληρονομιά».
Ο Pavel Mucha, CFO του ΟΠΑΠ, πρόσθεσε ότι τα οικονομικά χαρακτηριστικά της νέας δομής «επιτρέπουν διατήρηση σημαντικών μερισμάτων και νέες επενδύσεις».
🔹 Δομή της Συναλλαγής
Ο ΟΠΑΠ θα αποσχίσει τις δραστηριότητές του σε θυγατρικές στην Ελλάδα και θα μεταφέρει την καταστατική έδρα του στο Λουξεμβούργο. Η Allwyn θα εισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού της στη νέα οντότητα (LuxCo) με αντάλλαγμα μετοχές.
Μετά τη συνένωση, η Allwyn θα κατέχει το 78,5% της Συνενωμένης Εταιρείας και οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ το 21,5%. Η KKCG θα ελέγχει το 85% των δικαιωμάτων ψήφου.
🔹 Πολιτική μερισμάτων
- Προμέρισμα: €0,50 ανά μετοχή για το 2025.
- Υπόλοιπο μέρισμα: €0,80 ανά μετοχή μετά τη συνένωση.
- Ελάχιστο ετήσιο μέρισμα: €1,00 από το 2026, με δυνατότητα επανεπένδυσης.
- Ευελιξία για ειδικά μερίσματα και επαναγορά μετοχών.
🔹 Διοίκηση
Ο Robert Chvátal θα παραμείνει CEO, ο Kenneth Morton CFO, και ο Karel Komarek θα προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από οκτώ μέλη, εκ των οποίων τα μισά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο.