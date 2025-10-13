Το Cyprus Forum, το μεγαλύτερο συνέδριο πολιτικής της Κύπρου, επεκτείνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη διοργάνωση του Cyprus Forum Athens (CFA). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2025, από τις 13:00 έως τις 18:30, στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, στο πλαίσιο των «Ημερών Κύπρου» και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Oxygen for Democracy σε στρατηγική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδος (ΣΚΕΕ), ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ Κυπρίων και Ελλαδιτών επαγγελματιών.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί η φωνή της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, ενισχύοντας τον διάλογο για κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες ανάμεσα στις δύο χώρες.

🔹 Δήλωση της Προέδρου του ΣΚΕΕ, Δέσποινας Παναγιώτου Θεοδοσίου

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, CEO της Tototheo Global και Πρόεδρος του ΣΚΕΕ, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας:

«Μέσα από το Cyprus Forum Athens, ο ΣΚΕΕ δίνει φωνή στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προωθώντας ουσιαστική συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς για την επίλυση κοινών προκλήσεων. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι οι κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης· στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τις ιδέες σε εφαρμοσμένες λύσεις που ωφελούν την κοινωνία και στις δύο αδελφές χώρες».

🔹 Ετήσιος θεσμός-γέφυρα Κύπρου και Ελλάδας

Το Cyprus Forum Athens φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσια διοργάνωση – γέφυρα μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και την ανάδειξη κοινών προτεραιοτήτων.

Η φετινή εκδήλωση βασίζεται στη δυναμική του κύριου Cyprus Forum της Λευκωσίας, καθώς και στις παράλληλες διοργανώσεις σε Λονδίνο και Βρυξέλλες, επεκτείνοντας τη διεθνή εμβέλεια του θεσμού.

🔹 Θεματικοί άξονες και συμμετέχοντες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διακεκριμένους πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και ειδικούς από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε στοχευμένα πάνελ συζήτησης με θεματικές όπως:

Από την Κύπρο και την Ελλάδα στον Κόσμο: Η Συμμαχία της Καινοτομίας

Τρία χρόνια Διακυβερνητικού Πλαισίου – Χτίζοντας το Μέλλον Ελλάδας-Κύπρου

ΣΚΕΕ: Δίκτυο, Επιρροή, Προοπτικές

Η Αναδιαμόρφωση της Διεθνούς Τάξης: Θέσεις και Προοπτικές Ελλάδας – Κύπρου

Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις: Στρατηγικές για ένα Ανθεκτικό Μέλλον

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου καλύπτουν τα πεδία:

Εξωτερική Πολιτική & Γεωπολιτική ,

, Επιχειρηματικότητα & Οικονομία ,

, Τεχνολογία & Καινοτομία ,

, Ευρωπαϊκό Μέλλον.

Το Cyprus Forum Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο διαλόγου και συνεργασίας για ηγέτες γνώμης, πολιτικούς, επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων από τις δύο χώρες.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και εγγραφές είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.