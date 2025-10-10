Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου–Ελλάδας, όπου κυριάρχησε το μήνυμα για ανάγκη συνεργασιών, συμπράξεων και κοινοπραξιών μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση των οικονομιών τους και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας Σταύρος Καλαφάτης τόνισαν ότι Κύπρος και Ελλάδα διαθέτουν υποδομές, τεχνογνωσία και δυναμισμό για να ενδυναμώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τομείς των επενδύσεων, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, όπου υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece Δημήτρης Σκάλκος υπογράμμισε ότι τα οικονομικά δεδομένα των δύο χωρών είναι πλέον ιδιαίτερα ευνοϊκά, γεγονός που ενισχύει την προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιδιώξουν εξωστρέφεια και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο.

Σε χαιρετισμό της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, που ανέγνωσε η Πρόξενος της Κύπρου στην Αθήνα Χριστίνα Κωνσταντούρη, επισημάνθηκε ότι η οικονομία προσφέρει νέες ευκαιρίες μέσα στις προκλήσεις, και πως η συνεργασία Κύπρου–Ελλάδας είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ.

Ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου–Ελλάδας Ιωσήφ Ιωσήφ τόνισε ότι οι δύο χώρες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, και πως το ζητούμενο είναι να «συμπλεύσουν στο ταξίδι του οικονομικού μέλλοντος» αξιοποιώντας τις κοινές τους δυνατότητες.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν τρεις θεματικές συζητήσεις, αφιερωμένες στις επενδυτικές ευκαιρίες, την καινοτομία και την τεχνολογία, καθώς και στις startup επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επενδυτών και στελεχών οργανισμών όπως το Invest Cyprus, το Enterprise Greece, η Eurobank, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Invest Cyprus και το Enterprise Greece, με τη στήριξη της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και γυναικείων επιχειρηματικών οργανισμών από τις δύο χώρες.

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η Helleniq Energy και ο ΑΔΜΗΕ, ενώ υποστηρικτές περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την Eurobank, την Τράπεζα Κύπρου, τη Σκλαβενίτης, την ΕΥ, την CYFA, τη Global Money Managers και την Enalian Consulting. Τον συντονισμό ανέλαβε η εταιρεία FMW Financial Media Way, με έδρα σε Κύπρο και Αθήνα.