Η Eurobank φιλοξένησε στη συναυλία της Άννας Βίσση μαθητές μαζί με τους συνοδούς τους, από τα εγκλωβισμένα χωριά Ριζοκάρπασο, Κορμακίτης και Αγία Τριάδα.

Την… Απόλυτη εμπειρία έζησαν με πρωτοβουλία της Eurobank 70 εγκλωβισμένοι μαθητές από τα κατεχόμενα χωριά Ριζοκάρπασο, Κορμαρίτης και Αγία Τριάδα, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς και δασκάλους τους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Άννας Βίσση στο παλιό ΓΣΠ στις 13 Οκτωβρίου.

Ως γνωστόν η συναυλία οργανώθηκε για το προσωπικό της Τράπεζας και σε αυτό το πλαίσιο η Eurobank έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές από τις τρεις κοινότητες να παραστούν και να ζήσουν μοναδικές στιγμές με την απόλυτη σταρ της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνολικά την αντιπροσωπεία αποτελούσαν 150 άτομα, με την παρουσία των παιδιών, να δίνει μία ιδιαίτερη νότα στη βραδιά.

Η Eurobank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στήριξης των εγκλωβισμένων μαθητών, οι οποίοι στερούνται προνόμια και βασικές ελευθερίες, επιδιώκει μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας και συμπερίληψης και να προσφέρει στιγμές χαράς σε αυτά τα παιδιά.

Η Τράπεζα παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τις τοπικές κοινότητες, μεταφέροντας μέσα από τις δράσεις της το μήνυμα πως ο πολιτισμός, η παιδεία και η αλληλεγγύη αποτελούν τα θεμέλια μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας.