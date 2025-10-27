Η Grant Thornton Κύπρου παρουσιάζει με υπερηφάνεια μια νέα καμπάνια που φέρνει τους ανθρώπους της στο επίκεντρο. Μέσα από αληθινές ιστορίες, η καμπάνια αναδεικνύει την κουλτούρα, τις αξίες και τη δέσμευση της Εταιρείας για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να εξελίσσεται και να ευημερεί.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Grant Thornton ότι μια καριέρα δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια θέση εργασίας, αλλά να αποτελεί μια εμπειρία εξέλιξης, ανάπτυξης και θετικών εμπείρων που συμβάλλουν στην ολιστική ευτυχία των ανθρώπων. Παρουσιάζοντας ιστορίες συναδέλφων η καμπάνια αναδεικνύει την πληθώρα σταδιοδρομιών και προσωπικών «ταξιδιών» που συνθέτουν την ομάδα της Grant Thornton Κύπρου.

«Το ταλέντο βρίσκεται παντού, όμως για να λάμψει, χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον», δήλωσε η Έλενα Αριστείδου, Senior Manager, People and Culture στην Grant Thornton Κύπρου. «Η καμπάνια αυτή γίνεται ως ένδειξη αναγνώρισης προς τους ανθρώπους μας, αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά. Οι ιστορίες τους αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση μας να δημιουργούμε υγιή και συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, όπου το κάθε άτομο αναγνωρίζεται για τη μοναδικότητά και τις δυνατότητές του. Επιδιώκουμε να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας ώστε να εκφράζουν αυθεντικά τον εαυτό τους και να εξελίσσονται τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Με οδηγό τις CLEARR αξίες μας, επιδιώκουμε να επαναφέρουμε την ανθρωπιά στην επιχειρηματικότητα, καλλιεργώντας μια κουλτούρα όπου η φροντίδα, η σύνδεση και το αίσθημα του ανήκειν βρίσκονται στο επίκεντρο όσων κάνουμε. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη συνολική ευημερία των ανθρώπων μας, μέσα από στοχευμένες ενέργειες και θετικές παρεμβάσεις που προάγουν την ισότητα, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και την ψυχολογική ασφάλεια.

Η κουλτούρα μας χτίζεται από τους ανθρώπους μας, μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση για προσφορά»,

Η καμπάνια θα παρουσιαστεί σταδιακά μέσα από την ιστοσελίδα και τα ψηφιακά κανάλια της Grant Thornton Κύπρου, προβάλλοντας πολλαπλές ιστορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και τις ευκαιρίες καριέρας στη Grant Thornton Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.grantthornton.com.cy/careers