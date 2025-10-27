Το Ινστιτούτο Κύπρου αναλαμβάνει τον συντονισμό του PHOTONIX, ενός εμβληματικού έργου φωτονικής τεχνολογίας που χρηματοδοτείται από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα EIC Pathfinder του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του οργανισμού στην έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη.

Το έργο υλοποιείται μέσω του Ερευνητικού Κέντρου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC) και στοχεύει στην αναθεώρηση της χρήσης φωτονικής ενέργειας. Το PHOTONIX επιδιώκει να αναπτύξει νέα γενιά οπτικών ινών λέιζερ, οι οποίες θα τροφοδοτούνται απευθείας από συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας ενεργειακή αυτονομία, βιωσιμότητα και υψηλή απόδοση στα φωτονικά συστήματα.

Υπό τον συντονισμό του Δρα Κύπρου Μηλιδόνη, Επίκουρου Καθηγητή του EEWRC, συμμετέχει μια διεθνής κοινοπραξία με κορυφαίους ερευνητικούς φορείς: το Karlsruhe Institute of Technology (Γερμανία), το Institute of Photonics and Electronics της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών, καθώς και η κυπριακή Lumoscribe Ltd, που ειδικεύεται στη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εμπορικές εφαρμογές φωτονικής.

Η επιλογή του έργου μέσα από χιλιάδες ευρωπαϊκές προτάσεις – με ποσοστό επιτυχίας κάτω του 2% – αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και της καινοτομίας του Ινστιτούτου. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Θεόδωρο Ζαχαριάδη, Διευθυντή του EEWRC, η διάκριση αυτή καταδεικνύει ότι το Ινστιτούτο Κύπρου συγκαταλέγεται πλέον στους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής έρευνας, γεφυρώνοντας ακαδημαϊκή γνώση και βιομηχανική εφαρμογή.

Με το PHOTONIX, το Ινστιτούτο Κύπρου ενισχύει τη θέση της χώρας στον χάρτη της πράσινης καινοτομίας και της προηγμένης φωτονικής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, ενεργειακά αυτόνομο και ανταγωνιστικό μέλλον για την Ευρώπη.