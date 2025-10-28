Η κατάθεση νομοσχεδίου με σκοπό την τροποποίηση του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, ώστε η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως αυτόν της ενέργειας, προκάλεσε αίσθηση αλλά και απορίες. Να σημειωθεί πως η απόφαση λήφθηκε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 23 Ιουλίου 2025, εξουσιοδοτώντας την ίδια ώρα τον Υπουργό Οικονομικών για υποβολή της τροποποίησης στη Βουλή προς ψήφιση.

Γιατί προχωρούν σε αλλαγή της νομοθεσίας

Από τη μία, οι προβληματισμοί αφορούν τη δραστηριοποίηση δύο ημικρατικών οργανισμών στον ίδιο τομέα, αφού πλέον, εκτός από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), θα μπορεί και η Cyta να ασχολείται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές. Από την άλλη, προκύπτει το ερώτημα γιατί η Cyta θέλει να επεκταθεί και σε τομείς ενέργειας και σε παρεμφερείς κλάδους ενέργειας

Επιχειρηματικοί κύκλοι που μίλησαν στον «Φ» σχολίασαν ότι αυτή η απόφαση θα προσφέρει ασφάλεια στον οργανισμό. Όπως εξήγησαν, η Cyta παραμένει ένας επικερδής οργανισμός, ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ένας από αυτούς τους λόγους είναι το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και αποτελούν ουσιαστικά ανταγωνιστές της Cyta, βάσει νομοθεσίας μπορούν, εάν το επιλέξουν, να δραστηριοποιηθούν σε όλους τους κλάδους, περιλαμβανομένης και της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό ισχύει ιδίως από τη στιγμή που από τις αρχές Οκτωβρίου λειτουργεί η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, η οποία δίνει στους ιδιώτες το δικαίωμα να επιλέξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή στη δραστηριοποίηση ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και στον τομέα της ενέργειας, η Cyta θα βρισκόταν σε δυσμενή θέση έναντι των ανταγωνιστών της. Η ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων τους αλλά και η αυξημένη ρευστότητα που θα αποκτούσαν θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τις τηλεπικοινωνιακές τους δραστηριότητες, καθιστώντας τις ακόμη πιο ανταγωνιστικές.

Ακριβώς αυτόν τον ανταγωνισμό φαίνεται πως επιδιώκει να προλάβει η Cyta, ώστε σε ένα τέτοιο σενάριο να μην περιέλθει σε μειονεκτική θέση και να μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα τις ιδιωτικές εταιρείες.

Το λέει και η αιτιολογική έκθεση

Εξάλλου, στο θέμα του ανταγωνισμού αναφέρεται και η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο. Ειδικότερα, όπως επεξηγείται στο σημείωμα για τους σκοπούς του νομοσχεδίου, «η σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και ενέργειας είναι μια παγκόσμια τάση και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών με την ένταξη τους στον κλάδο της ενέργειας αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αυτών που δεν επεκτείνονται επιχειρηματικά στον τομέα αυτό».

«Δεν θα γίνει αύριο»

Όπως επεξήγησαν γνώστες του αντικειμένου, η αλλαγή στη νομοθεσία δεν σημαίνει αυτόματα πως η Cyta μπορεί άμεσα να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του ηλεκτρισμού. Εξάλλου, δεν είναι καν σίγουρο ότι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει στους άμεσους σχεδιασμούς της μια τέτοια ενέργεια.

Ο κυριότερος λόγος που προωθείται η αλλαγή της νομοθεσίας, όπως σημείωσαν οι ίδιοι, είναι για να υπάρχει τουλάχιστον το νομικό πλαίσιο και όχι επειδή τη δεδομένη στιγμή υπάρχει πρόθεση για άμεση εμπλοκή της Αρχής σε αυτόν τον τομέα. Εξάλλου, όπως συμπλήρωσαν οι ίδιοι, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προηγηθούν πρώτα αρκετές ενέργειες και επενδύσεις που φέρουν μαζί τους και χρονοβόρες διαδικασίες.

Προτεραιότητα στους ευάλωτους

Την ίδια ώρα στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά και στη στόχευση της Cyta σχετικά με την αγορά. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, θα δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά που δεν έχουν άλλες επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, οικιακοί πελάτες που δεν είναι ιδιοκτήτες σπιτιών θα είναι στις προτεραιότητες της Cyta για παροχή ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, οι κοινωνικές ομάδες που δεν εμπίπτουν σε άλλα σχέδια του κράτους, θα έχουν τη δυνατότητα μείωσης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται.

Το αίτημα της ΑΗΚ που έμεινε στα συρτάρια

Για την ιστορία, να αναφερθεί ότι, όπως πληροφορείται ο «Φ», η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είχε παλαιότερα αιτηθεί κάτι αντίστοιχο. Συγκεκριμένα, είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί η ΑΗΚ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ωστόσο, η συζήτηση δεν προχώρησε.