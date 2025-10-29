Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεθνής ανταλλαγή νέων “Develop your Skills”, που διοργάνωσε η οργάνωση Rural Youth Cy στον Αγρό από τις 16 έως τις 24 Οκτωβρίου 2025. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε 30 νέους ηλικίας 18–30 ετών από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Ισπανία, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Εκπαίδευση με επίκεντρο τη βιωσιμότητα

Μέσα από εργαστήρια μη τυπικής μάθησης, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής. Οι θεματικές ενότητες περιλάμβαναν:

Βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη επιχειρηματικότητα

Κοινωνική ένταξη και διαπολιτισμική κατανόηση

Ενεργό πολιτότητα και συμμετοχική δημοκρατία

Δράσεις και εμπειρίες

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι νέοι συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες, πρακτικές ασκήσεις και επισκέψεις μελέτης σε τοπικούς φορείς, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Οι διαπολιτισμικές βραδιές αποτέλεσαν ξεχωριστό μέρος της εμπειρίας, ενισχύοντας την αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα μέσα από μουσική, παραδόσεις και γαστρονομία.

Ενδυνάμωση και εξέλιξη

Το “Develop your Skills” λειτούργησε ως δυναμική πλατφόρμα ενδυνάμωσης, προσφέροντας στους νέους:

Πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες

Εξοικείωση με εργαλεία και μεθόδους καινοτομίας

Ανάπτυξη soft skills όπως επικοινωνία, ενσυναίσθηση και συνεργασία

Η Rural Youth Cy συνεχίζει να επενδύει στην ενεργοποίηση της νέας γενιάς, προωθώντας την ευρωπαϊκή συνεργασία, την κοινωνική συνοχή και την πράσινη μετάβαση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος επιβεβαιώνει τη δέσμευση της οργάνωσης για ένα βιώσιμο και συμμετοχικό μέλλον.