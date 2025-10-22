Στον Αγρό πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Γραφείου του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, με εκπρόσωπο τον κ. Χάρη Νικολαΐδη, και 30 νέους και νέες από πέντε χώρες που συμμετέχουν στην πολυμερή ανταλλαγή “Develop Your Skills”, την οποία φιλοξενεί η ομάδα Rural Youth CY στο πλαίσιο του Erasmus+.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πολύκεντρο Νεολαίας Αγρού, όπου οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις προκλήσεις της ζωής σε ορεινές περιοχές — όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε εργασία, εκπαίδευση και πολιτιστική δραστηριότητα. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες της υπαίθρου για καινοτόμο επιχειρηματικότητα, αξιοποίηση τοπικών πόρων, αγροτουρισμό και κοινωνική οικονομία.

Ο κ. Νικολαΐδης υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και παρουσίασε πρωτοβουλίες του Γραφείου του Επιτρόπου για στήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας και βιώσιμη ανάπτυξη στην ύπαιθρο. Η συνάντηση αποτέλεσε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ενισχύοντας τον διάλογο νέων–θεσμών και επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να ακούγεται η φωνή της νεολαίας στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της.

Το “Develop Your Skills” εστιάζει στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, προάγοντας τη βιωσιμότητα και την ενεργό πολιτειακή συμμετοχή. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και συνεργατικές εμπειρίες, οι συμμετέχοντες καλλιεργούν δεξιότητες βιωσιμότητας, ψηφιακά εργαλεία και μαλακές δεξιότητες (επικοινωνία, ενσυναίσθηση, ομαδικότητα, επίλυση προβλημάτων), ώστε να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες και δημιουργικούς επαγγελματίες ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.