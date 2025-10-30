Μια μεγάλη επιτυχία έχει καταγράψει η Cyta, η οποία υποδέχθηκε το υποθαλάσσιο καλώδιο BlueMed στον σταθμό προσαιγιάλωσης της στη Γεροσκήπου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια στρατηγική νίκη για τη Cyta μέσω της οποίας γίνεται ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας της χώρας μας και ανοίγει μια νέα σελίδα για το νησί. Οι προοπτικές που δημιουργούνται πλέον μέσα από τον νέο ρόλο της Κύπρου είναι μεγάλες, ενώ την ίδια ώρα ανοίγει ο δρόμος για μεγάλες επενδύσεις στο νησί.

Συνδέει Ιταλία μέχρι Ινδία

Όπως αναφέρει η Cyta, το BlueMed, έργο της Ιταλικής Sparkle, σε συνεργασία με τη Google και άλλους διεθνείς εταίρους, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος, που συνδέει την Ιταλία με τη Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή και την Ινδία. Προσφέρει υψηλές ταχύτητες, ελάχιστη καθυστέρηση (low latency) και συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Να υπενθυμίσουμε πως το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Ιουλίου 2025 είχε παραχωρήσει σχετική άδεια στη Cyta για την πόντιση, χρήση και λειτουργία του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού καλωδίου Blue Submarine Cable System.

Γίνεται τηλεπικοινωνιακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο η Κύπρος

Η προσαιγιάλωση του BlueMed στην Κύπρο, μέσω της Cyta, ενισχύει τη θέση της χώρας ως στρατηγικού τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας άμεση διασύνδεση με την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες μεσογειακές χώρες και διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης του ψηφιακού οικοσυστήματος της Κύπρου, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ενώ οι δηλώσεις τόσο του Ανώτερου Διευθυντή Εμπορικής Διαχείρισης της Cyta και Ανώτερου Διευθυντή Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Cyta υπογραμμίζουν τη σημασία αυτής της εξέλιξης.

Όπως είπε ο κ. Γιώργος Μετζάκης, Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Διαχείρισης της Cyta, η άφιξη του BlueMed στην Κύπρο αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αποστολή του Οργανισμού για ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας του νησιού, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης, με τον κ. Γιώργος Μαληκίδη, Ανώτερο Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Cyta, να συμπληρώνει πως η σύνδεση της Cyta με το BlueMed ενισχύει περαιτέρω το κυπριακό ψηφιακό οικοσύστημα και εδραιώνει τη θέση της χώρας μας ως βασικό κόμβο συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε εικόνες: