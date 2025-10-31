Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για τον 19ο διαγωνισμό του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η ΟΕΒ μέσα από τον διαγωνισμό επιβραβεύει τις πιο επιτυχημένες Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στις πιο κάτω κατηγορίες:

Πρωτογενής τομέας

Μεταποίηση

Υπηρεσίες

Κοινωνική Καινοτομία

Ο διαγωνισμός του Βραβείου Καινοτομίας διεξάγεται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Η σπουδαιότερη Βράβευση για την Καινοτομία

Ο διαγωνισμός του Βραβείου Καινοτομίας αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της ΟΕΒ που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2006 με στόχο τη βράβευση των επιχειρήσεων/ οργανισμών που έχουν καινοτομήσει εφαρμόζοντας με επιτυχία την ιδέα τους σε πράξη με νέα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, ή με καινοτόμες διαδικασίες και μεθόδους με ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με ό,τι προϋπήρχε.

Φέτος, αναμένεται ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναγνωριστούν ως ηγέτες σε ένα πεδίο που μετασχηματίζει την οικονομία.

Ευρωπαϊκή Αναγνώριση

Το Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Week) της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW). Η ένταξη του διαγωνισμού στις εκδηλώσεις του “SME Week” αποτελεί ακόμη μια αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της διαχρονικής συνεισφοράς της ΟΕΒ στην προώθηση της Καινοτομίας και επαναβεβαιώνει το ρόλο και την αποστολή της ως θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

Τελετή Βράβευσης

Οι κορυφαίες Καινοτομίες θα βραβευθούν σε κοινή τελετή με τα Βραβεία Έρευνας του ΙδΕΚ σε εκδήλωση που θα γίνει το τέλος Μαρτίου 2026, στην οποία θα προσκληθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθώς και θεσμικοί αξιωματούχοι της Ε.Ε.

Σημειώνεται επίσης, πως ο θεσμός του Βραβείου Καινοτομίας αναγνωρίζεται στο ανώτατο επίπεδο από την Κυπριακή πολιτεία και για αυτό, η τελετή απονομής των Βραβείων Καινοτομίας μετά από αίτημα της ΟΕΒ έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμπεριληφθεί στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Προεδρίας.

Τα πιο πάνω αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια για αναβάθμιση του Βραβείου Καινοτομίας και της προβολής των βραβευμένων επιχειρήσεων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 μέσω της ιστοσελίδας www.innovationaward.oeb.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο +357 22 643 000.