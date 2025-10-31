Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προκήρυξε τον Διαγωνισμό 11/2025 για τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων του κτιρίου της, με εκτιμώμενη αξία €250.000 (χωρίς Φ.Π.Α.). Η ανάθεση θα γίνει μέσω ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας.

Ο νέος διαγωνισμός έρχεται σε συνέχεια του Διαγωνισμού 09/2025, ο οποίος ακυρώθηκε με απόφαση της ΚΤΚ. Οι οικονομικοί φορείς που είχαν συμμετάσχει προηγουμένως και επιθυμούν να λάβουν μέρος εκ νέου, οφείλουν να υποβάλουν νέα προσφορά σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους όρους.

Πρόσβαση στα έγγραφα και οδηγίες συμμετοχής

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, πλην των αρχιτεκτονικών σχεδίων, είναι διαθέσιμα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2025 στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ

👉 https://www.centralbank.cy/el/the-bank/tenders.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και email) στη διεύθυνση cbctenders@centralbank.cy, με θέμα:

«Διαγωνισμός 11/2025 – Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου».

Η ΚΤΚ επισημαίνει ότι δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν δηλώσει ή δηλώσει εσφαλμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μη λάβει πρόσθετες διευκρινίσεις.

Για τη λήψη των αρχιτεκτονικών σχεδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΚΤΚ όπως προβλέπεται στο Μέρος Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Υποβολή προσφορών έως 21 Νοεμβρίου

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της ΚΤΚ (Γραφείο 018, Λεωφόρος Τζον Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία) μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2025, ώρα 12:00 μ.μ..

Οι προσφορές τοποθετούνται σε σφραγισμένο εξωτερικό φάκελο που περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς υποφακέλους: