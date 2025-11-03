Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, τα 5α Red Diamond International Business Women Awards, ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Κύπρο και διεθνώς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, και ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμούς, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των γυναικών στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και τις συμμετέχουσες για τη συμβολή τους στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ισότητας ευκαιριών.

Ο κ. Ρουσουνίδης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, επεσήμανε ότι τα Red Diamond Awards «δεν αποτελούν απλώς μια απονομή, αλλά μια γιορτή δύναμης και έμπνευσης». Όπως ανέφερε, «στο ΚΕΒΕ βλέπουμε τις γυναίκες όχι ως το μέλλον της επιχειρηματικότητας, αλλά ως την κινητήρια δύναμη του σήμερα».

Τόνισε επίσης ότι «όταν οι γυναίκες ηγούνται, η καινοτομία επιταχύνεται, οι οικονομίες αναπτύσσονται και οι κοινωνίες εξελίσσονται», προσθέτοντας ότι κάθε βραβευόμενη αντιπροσωπεύει «μια ιστορία ανθεκτικότητας, φιλοδοξίας και δημιουργικότητας».

Από την πλευρά του, ο κ. Τσουλόφτας αναφέρθηκε στη Λεμεσό ως «δυναμικό επιχειρηματικό κόμβο» και συνεχάρη τις γυναίκες που διακρίθηκαν για τα επιτεύγματά τους.

Το ΚΕΒΕ εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στις βραβευθείσες και υποψήφιες, καθώς και στους υποστηρικτές του θεσμού για τη συνεχή τους συνεισφορά. Όπως σημειώθηκε, τα Red Diamond Awards έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο πάθους, σκοπού και αριστείας, αναδεικνύοντας τη ζωντανή και αναπτυσσόμενη παρουσία των γυναικών στην κυπριακή οικονομία.