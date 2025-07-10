Η Island Blue Cyprus σημείωσε ακόμη μία σπουδαία επιτυχία, κατακτώντας τρία βραβεία στα International Property Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο.

Η εταιρεία βραβεύτηκε για τα έργα:

🏆 Oasis Villas – Residential Development (10–19 Units), 5 Stars Winner

🏆 Stay in the City Residences – Apartment | Condominium Development

🏆 Avalon Gardens – Residential Development (20+ Units)

Οι τρεις αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση της Island Blue στην ποιότητα, την καινοτομία και τον υψηλό σχεδιασμό, στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε της έργο και καθορίζουν νέα πρότυπα σύγχρονης κατοικίας στην Κύπρο.

Με αυτή τη νέα επιτυχία, η Island Blue γιορτάζει οκτώ συνεχόμενα χρόνια διεθνούς αναγνώρισης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους developers της Ευρώπης.

Η εταιρεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους διοργανωτές των International Property Awards, καθώς και προς την ομάδαεπαγγελματιών της, η οποία με δημιουργικότητα και αφοσίωση συμβάλλει σε κάθε επίτευγμα.

Ανακαλύψτε τα έργα της Island Blue στην ιστοσελίδα www.islandbluecyprus.com,

καλέστε στο 26 600 560 για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε μέσω email στο info@islandbluecyprus.com.