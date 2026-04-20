Μείωση κατέγραψε η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 1,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,0% στην ΕΕ, τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, τον Φεβρουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή μειώθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ, ενώ στην ΕΕ σημειώθηκε οριακή αύξηση κατά 0,1%. Τον Ιανουάριο του 2026 είχε προηγηθεί μείωση κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,1% στην ΕΕ.

Ανά τομέα κατασκευών, στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε μηνιαία αύξηση κατά 0,2% τόσο στην κατασκευή κτιρίων όσο και στα έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες σημειώθηκε μείωση κατά 0,3%. Στο σύνολο της ΕΕ, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,7% στην κατασκευή κτιρίων και κατά 0,5% στα έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ μειώθηκε κατά 0,2% στις εξειδικευμένες δραστηριότητες.

Σε επίπεδο κρατών μελών, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στην Πολωνία με -3,7%, στο Βέλγιο και στη Γαλλία με -1,4% και στη Γερμανία με -1,2%. Αντίθετα, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία με 8,7%, στη Σλοβενία με 5,5% και στη Σλοβακία με 5,4%.

Σε ετήσια βάση, η παραγωγή στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά 8,1% στην κατασκευή κτιρίων, κατά 1,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού και κατά 0,1% στις εξειδικευμένες δραστηριότητες. Στην ΕΕ, οι αντίστοιχες μειώσεις διαμορφώθηκαν σε 7,2%, 2,7% και 0,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι μεγαλύτερες ετήσιες πτώσεις καταγράφηκαν στην Πολωνία με -13,7%, στην Ισπανία με -10,2% και στη Γαλλία με -3,5%. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία με 24,1%, στη Ρουμανία με 15,6% και στη Σλοβακία με 8,2%.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία στοιχεία, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152.

ΚΥΠΕ