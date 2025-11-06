Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», η οποία θα διαρκέσει έως τις 21 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα γίνονται δεκτά μόνο γραπτά σχόλια ή απόψεις, τα οποία μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω της πλατφόρμας e-consultation.gov.cy, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας το Έντυπο Υποβολής Σχολίων που συνοδεύει το νομοσχέδιο.

Στόχος του νομοσχεδίου

Ο προτεινόμενος νόμος αποσκοπεί στην τροποποίηση του υφιστάμενου Νόμου “Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων” [Ν. 83(Ι)/2014], με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου και την ευθυγράμμισή του με τις διατάξεις ευρωπαϊκών κανονισμών.

Κύριες προτεινόμενες αλλαγές

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου και των κατώτατων ορίων κοινοποίησης ,

του Νόμου και των , Ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανονισμών ,

με τις πρόνοιες συγκεκριμένων , Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΕΠΑ,

της ΕΠΑ, Διορθώσεις και τεχνικές βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις.

Επικοινωνία για πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

κα Γεωργία Αρέστη , Ανώτερη Λειτουργό ΕΠΑ – τηλ. 22606646, email: garesti@competition.gov.cy

, Ανώτερη Λειτουργό ΕΠΑ – τηλ. 22606646, email: κ. Γιώργο Αντωνιάδη, Λειτουργό ΕΠΑ – τηλ. 22606626, email: gantoniades@competition.gov.cy

Η ΕΠΑ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις τους για τη βελτίωση του πλαισίου ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην Κύπρο.