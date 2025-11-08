Σε έναν μικρό χώρο 37 τετραγωνικών μέτρων στη Λεωφόρο Γκρίνουιτς (Greenwich Avenue), ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης συστήνει στους Νεοϋορκέζους την Κυπριακή κουζίνα, μέσω του αρτοποιείου που άνοιξε πρόσφατα με την ονομασία «Hello Halloumi».

Ο γεννημένος στη Λευκωσία επιχειρηματίας εντόπισε ένα κενό στην αγορά τροφίμων της Νέας Υόρκης: την απουσία αλμυρών αρτοποιείων σε μια αγορά όπου κυριαρχούν τα γλυκά. Η λύση του ήταν να χτίσει μια επιχείρηση γύρω από το χαλλούμι.

«Ένιωσα ότι στη Νέα Υόρκη έλειπαν τα αρτοποιεία που προσφέρουν αλμυρά, καθώς τα προϊόντα τους είναι κυρίως γλυκά», είπε ο Παπαδάκης. «Μου αρέσει επίσης η ιδέα των προϊόντων σε μέγεθος μπουκιάς που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δοκιμάσουν πολλές διαφορετικές δημιουργίες, αντί να περιοριστούν σε μία μόνο επιλογή».

Μεγαλωμένος στη Λευκωσία, ο Παπαδάκης τονίζει ότι είναι βαθιά επηρεασμένος από την κυπριακή κουλτούρα, το φαγητό και τις οικογενειακές παραδόσεις.

«Ακόμα και μετά από χρόνια στη Νέα Υόρκη, εξακολουθώ να κουβαλάω αυτή τη ζεστασιά και την αίσθηση της κοινότητας που είναι τόσο χαρακτηριστικά κυπριακές», είπε. «Αυτό προσπαθώ να δημιουργήσω στο Hello Halloumi».

Το αρτοποιείο προσφέρει μπουκιές, τηγανητά προϊόντα, στριφτάρια, μίνι-μπέιγκελ και φοκάτσιες χαλουμιού, παράλληλα με άλλα κυπριακά εδέσματα, όπως ελιωτές, σπανακόπιτες και τυροπιτάκια. Η επιχείρηση επέκτεινε πρόσφατα το μενού της, προσθέτοντας σάντουιτς, ενώ στο άμεσο μέλλον θα προσφέρει και σαλάτες.

Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, ο Παπαδάκης συνδύασε την εμπειρία που απέκτησε από τη διαχείριση εστιατορίων στα πρώτα του χρόνια στη Νέα Υόρκη, με ένα πιο πρόσφατο υπόβαθρο στον ιδιωτικό τομέα, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τη χρηματοδότηση.

«Το Hello Halloumi είναι το σημείο όπου όλες αυτές οι εμπειρίες ενώθηκαν: η δομή των επιχειρήσεων με τη δημιουργικότητα του φαγητού», δήλωσε.

Βέβαια, το εγχείρημα απαίτησε να ξεπεραστεί η αρχική επιφυλακτικότητα των ιδιοκτητών ακινήτων απέναντι στην ιδέα του.

«Νόμιζα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση θα ήταν να συστήσω το χαλούμι στον κόσμο, αλλά πολλοί το ξέρουν ήδη και το λατρεύουν», είπε. «Η πραγματική πρόκληση προέκυψε όταν έψαχνα χώρους. Ορισμένοι ιδιοκτήτες ήταν διστακτικοί επειδή η ιδέα τους ήταν άγνωστη, αλλά μόλις την κατάλαβαν, είδαν τις δυνατότητές της».

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Το αρτοποιείο προμηθεύεται το χαλούμι του μέσω του Άλεξ, ενός Κύπριου ιδιοκτήτη εστιατορίου, ο οποίος εισάγει το τυρί απευθείας από το νησί. Ο Παπαδάκης είπε ότι αυτή η συνεργασία υποστηρίζει μια άλλη μικρή κυπριακή επιχείρηση, διασφαλίζοντας παράλληλα την αυθεντικότητα του χαλλουμιού.

Ο Κύπριος επιχειρηματίας έχει τοποθετήσει σε περίοπτη θέση το καθεστώς ΠΟΠ του τυριού, με πινακίδες που εξηγούν την ονομασία προέλευσης στους πελάτες στο σημείο πληρωμής.

«Μου αρέσει που είναι ΠΟΠ. Κάνει το χαλούμι ακόμα πιο ιδιαίτερο και υπογραμμίζει την αυθεντικότητά του», δήλωσε ο Παπαδάκης.

Γύρω από την επιχείρηση δραστηριοποιείται μια ομάδα 20 ατόμων η οποία περιλαμβάνει την αρτοποιό Ελένη Λούκα, η οποία κατείχε προηγουμένως φούρνο στην Κύπρο και την οποία ο Παπαδάκης περιγράφει ως «σούπερ-σταρ των συνταγών». Συμμετέχουν επίσης αρκετοί Έλληνες και Κύπριοι επιχειρηματικοί εταίροι που δραστηριοποιούνται στην εστίαση στις ΗΠΑ.

Viral χαλλούμι

Το Hello Halloumi έχει κερδίσει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ έχει προβληθεί από ΜΜΕ όπως το Forbes, το Eater, το NBC, οι The London Times και το FOX. Ο Παπαδάκης τόνισε ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η ομάδα που διαχειρίζεται τα social media και τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης.

«Μας έχουν πει ότι ταξίδεψαν για ώρες μόνο και μόνο για να μας δοκιμάσουν, αφού μας είδαν στο διαδίκτυο», είπε.

Ο Παπαδάκης αναφέρει ότι επέλεξε το Γουέστ Βίλατζ (West Village) για να ξεκινήσει την επιχείρησή του λόγω της κοινοτικής της ατμόσφαιρας και της ανοιχτής της στάσης σε νέες ιδέες. Ο ιδιοκτήτης του Hello Halloumi περιέγραψε την περιοχή ως την αγαπημένη του γειτονιά.

«Είναι ένα μείγμα από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και έχει μια έντονη αίσθηση κοινότητας», είπε. «Είναι επίσης ένα μέρος όπου οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί να ανακαλύψουν κάτι διαφορετικό, οπότε αισθάνθηκα ότι ήταν το τέλειο σπίτι για το Hello Halloumi».

Οι αντιδράσεις των πελατών, από την άλλη, έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του.

«Είναι ακριβώς οι αντιδράσεις που ήλπιζα. Ο κόσμος το βρίσκει νόστιμο και δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν το είχε δοκιμάσει ποτέ πριν», δήλωσε ο Παπαδάκης.

Το Hello Halloumi ως πλατφόρμα συνεργασίας Κύπριων παραγωγών

Για το μέλλον, ο επιχειρηματίας εξετάζει πιθανές συνεργασίες με Κύπριους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών ελαιολάδου και μικρής κλίμακας κατασκευαστών, με σχέδια να προωθήσει ή να πωλήσει τα προϊόντα τους μέσω του αρτοποιείου.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε κυπριακό ελαιόλαδο και να εξερευνήσουμε προϊόντα από μικρούς Κύπριους παραγωγούς που μπορούμε να προωθήσουμε ή να πωλήσουμε», είπε. «Θα ήθελα το Hello Halloumi να είναι μια πλατφόρμα που θα βοηθήσει στην προβολή άλλων κυπριακών δημιουργιών στο εξωτερικό».

Όσο για τα σχέδια επέκτασης, αυτά περιλαμβάνουν το άνοιγμα καταστημάτων σε άλλες γειτονιές και δήμους της Νέας Υόρκης, προτού προχωρήσει σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ. Ένα κατάστημα στην Κύπρο παραμένει ένας μακροπρόθεσμος στόχος.

«Δεν έχω άμεσο σχέδιο να ανοίξω στην Κύπρο, αλλά είναι σίγουρα ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους», δήλωσε ο Παπαδάκης. «Θα ήταν σαν να κλείνει ο κύκλος για την ιδέα».

Για τον Παπαδάκη, το εγχείρημα αποτελεί μια προσωπική ευκαιρία να μοιραστεί την κυπριακή κουλτούρα μέσω του φαγητού.

«Σημαίνει πολλά. Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ την Κύπρο και δείχνω στον κόσμο τι κάνει το φαγητό μας τόσο ξεχωριστό», είπε. «Κάθε φορά που κάποιος δοκιμάζει χαλλούμι για πρώτη φορά, αισθάνομαι ότι μοιράζομαι ένα κομμάτι από το σπίτι μου».