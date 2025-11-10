Η Κύπρος αναδεικνύεται σε έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου JUMBO, καταγράφοντας άνοδο πωλήσεων +15% τον Οκτώβριο του 2025 και +9% στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η διψήφια αύξηση επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία του Ομίλου και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, με την Κύπρο και την Ελλάδα να αποτελούν κομβικά κέντρα ανάπτυξης.

Ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και νέα στρατηγική επένδυση στην Πάτρα

Η JUMBO συνέχισε να ενισχύει τη δραστηριότητά της στην κυπριακή αγορά, η οποία εμφανίζει σταθερή ζήτηση και αυξημένη καταναλωτική ανθεκτικότητα. Παράλληλα, στα τέλη Οκτωβρίου ο Όμιλος προχώρησε σε στρατηγική επένδυση στην Πάτρα, αποκτώντας το εμπορικό κέντρο “Veso Mare” έναντι 10,8 εκατ. ευρώ, μέσω της εξαγοράς του 100% της εταιρείας HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η JUMBO ήδη λειτουργεί κατάστημα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο, ενώ η απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου αναμένεται να είναι διψήφια από τον πρώτο χρόνο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, μείωση του λειτουργικού κόστους και διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Σταθερή αναπτυξιακή πορεία σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Χώρα Οκτώβριος 2025 vs 2024 Ιαν.–Οκτ. 2025 vs 2024 Ελλάδα +17% +9,5% Κύπρος +15% +9% Βουλγαρία +11% +4% Ρουμανία +2,5% +5%

Ο Όμιλος JUMBO κατέγραψε συνολικά άνοδο πωλήσεων +13% τον Οκτώβριο και +8% στο δεκάμηνο του 2025, με τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο να αναμένονται καθοριστικοί για το τελικό αποτέλεσμα της χρονιάς.

Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από:

τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε Ελλάδα και Κύπρο,

σε Ελλάδα και Κύπρο, τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε αντίθεση με τον περσινό Οκτώβριο που είχε επηρεαστεί αρνητικά από ελλείψεις αποθεμάτων λόγω του προσωρινού κλεισίματος της Διώρυγας του Σουέζ και των υψηλών θερμοκρασιών.

Επικέντρωση στη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία

Η JUMBO συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στη ΝΑ Ευρώπη, επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής απόδοσης και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές.

Ο Όμιλος συνδυάζει τη διαρκή ανάπτυξη με οικονομική πειθαρχία και βιώσιμες πρακτικές, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ηγέτη του λιανικού εμπορίου στην περιοχή.