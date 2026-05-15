Στα €197,7 εκατ. ανήλθε η συνολική αξία των 50 ακριβότερων πράξεων πώλησης ακινήτων που ολοκληρώθηκαν στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Ask Wire.

Η εταιρεία, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία για την παρακολούθηση συναλλαγών, ζητούμενων τιμών και κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων, επεξεργάστηκε τα στοιχεία για τις μεγαλύτερες πράξεις της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 και την κατανομή τους ανά επαρχία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι δέκα ακριβότερες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου ήταν συνολικής αξίας €83,9 εκατ., με την υψηλότερη συναλλαγή να αφορά χωράφια με κτίριο στη Μονή της επαρχίας Λεμεσού, αξίας €19,7 εκατ..

Στον κατάλογο των δέκα ακριβότερων ακινήτων, η Πάφος κατέγραψε πέντε συναλλαγές, η Λεμεσός τέσσερις και η Λάρνακα μία. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει αυξημένη συγκέντρωση πωλήσεων υψηλής αξίας στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.

Σε παγκύπρια βάση, η Λεμεσός κατέγραψε την υψηλότερη συμμετοχή, με 29 από τις 50 ακριβότερες πωλήσεις και συνολική αξία €107,2 εκατ. Ακολούθησε η Πάφος, με 17 συναλλαγές αξίας €71,8 εκατ.

Η Πάφος παρουσιάζει αξιοσημείωτη πολυμορφία, καθώς, πέρα από συναλλαγές γης, εμφανίζεται στην κορυφαία δεκάδα και με τις ακριβότερες πωλήσεις οικιστικών μονάδων. Πρόκειται για έπαυλη στην Πέγεια αξίας €6,3 εκατ. και κατοικία στον Άγιο Θεόδωρο Πάφου αξίας €5,8 εκατ.

Στις υπόλοιπες επαρχίες, η Λάρνακα συμμετείχε στις 50 ακριβότερες πωλήσεις με μία συναλλαγή αξίας €9 εκατ., η Λευκωσία με δύο συναλλαγές συνολικής αξίας €7,5 εκατ. και η ελεύθερη Αμμόχωστος με μία πώληση αξίας €2,2 εκατ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου, δήλωσε ότι σημαντικό εύρημα της ανάλυσης είναι η δυναμική της αγοράς γης. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι έξι από τις δέκα ακριβότερες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αφορούν χωράφια και οικόπεδα αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά προετοιμάζει ή προεξοφλεί νέο κύκλο αναπτύξεων.

«Ένα σημαντικό εύρημα που προκύπτει από την ανάλυσή μας είναι η δυναμική της αγοράς γης. Όταν έξι από τις 10 ακριβότερες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αφορούν χωράφια και οικόπεδα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά προετοιμάζει ή προεξοφλεί νέο κύκλο αναπτύξεων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ακριβότερη πώληση σε κάθε επαρχία της ελεύθερης Κύπρου αφορούσε χωράφι ή οικόπεδο. Στη Λεμεσό καταγράφηκε χωράφι αξίας €19,7 εκατ., στην Πάφο χωράφι αξίας €9,5 εκατ., στη Λευκωσία οικόπεδο αξίας €5,5 εκατ., στη Λάρνακα οικόπεδο αξίας €9 εκατ. και στην ελεύθερη Αμμόχωστο χωράφι αξίας €2,2 εκατ.

Ο Παύλος Λοΐζου σημείωσε ότι τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου προσφέρουν χρήσιμο σημείο αναφοράς για την αγορά ακινήτων υψηλής αξίας στην Κύπρο, σε περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Πρόσθεσε ότι η παρακολούθηση των συναλλαγών κατά τη διάρκεια του έτους θα βοηθήσει να αξιολογηθεί αν και σε ποιο βαθμό οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν τη ζήτηση, τη ρευστότητα και τις επενδυτικές αποφάσεις.