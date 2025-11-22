Η Λεμεσός θα φιλοξενήσει στις 3 Δεκεμβρίου τον κυπριακό γύρο του παγκόσμιου διαγωνισμού νεοφυών επιχειρήσεων Unicorn Pitches: AI-Powered Real World Innovation, στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Unicorn.Events, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Κύπρου ως αναδυόμενου οικοσυστήματος καινοτομίας και start-ups.

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος εξελίσσεται σε δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, όπου διεθνείς ομάδες αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες, δοκιμάζουν ιδέες και τις φέρνουν στις παγκόσμιες αγορές.

Η εκδήλωση στη Λεμεσό αποτελεί μέρος του Unicorn.Events, του μεγαλύτερου παγκόσμιου διαγωνισμού παρουσίασης νεοφυών επιχειρήσεων, που ενώνει 125 χώρες, περιλαμβάνει περισσότερες από 500 εκδηλώσεις και έχει βοηθήσει εταιρείες να εξασφαλίσουν πάνω από 1 δισ. δολάρια σε επενδύσεις.

Φέτος, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στην Κύπρο, καθώς 15 επιχειρηματίες θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους σε διεθνή επιτροπή επενδυτών και VC experts από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Ο νικητής θα κερδίσει μια θέση στους Ημιτελικούς του Unicorn Cup στο Σαν Φρανσίσκο το 2026.

Ο Αντρέι Μορόζ, διοργανωτής του Unicorn Pitches Limassol, δήλωσε ότι «οι αιτήσεις συμμετοχής για τις νεοφυείς επιχειρήσεις είναι ανοιχτές έως τα τέλη Νοεμβρίου», προσθέτοντας πως στόχος είναι να αναδειχθεί ότι «η Κύπρος δεν είναι μόνο προορισμός αναψυχής ή επιχειρηματικός κόμβος, αλλά και ένα κέντρο καινοτομίας όπου συναντώνται οι μεγάλες ιδέες και τα ταλέντα». Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος διαθέτει όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργηθούν νέες ιστορίες επιτυχίας.

Ανοιχτές αιτήσεις για AI, Fintech, Blockchain και Green Tech

Νεοφυείς επιχειρήσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), του Fintech, του Blockchain και των Βιώσιμων Τεχνολογιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τα τέλη Νοεμβρίου μέσω της επίσημης φόρμας στην πλατφόρμα Unicorn.Events.

Η Τετιάνα Ντιατσένκο, ιδρύτρια του Cyprus Business Club, που διοργανώνει την εκδήλωση στη Λεμεσό, ανέφερε ότι «η συνεργασία μας με το Unicorn Pitches συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία του Unicorn.Events με τη δύναμη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας», σημειώνοντας ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα ανάδειξης της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου καινοτομίας και επενδύσεων.

300+ επενδυτές και παγκόσμια προβολή για τις start-ups

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 300 επενδυτές, επιχειρηματίες και καινοτόμους από πάνω από 10 χώρες. Πέρα από την αναγνώριση, οι συμμετέχουσες νεοφυείς επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά ταμεία, διεθνή προβολή και δικτύωση για συνεργασίες.

Ο νικητής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον παγκόσμιο τελικό Unicorn Battle στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ, το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω το brand της χώρας στην παγκόσμια start-up σκηνή.

Σχετικά με το Cyprus Business Club

Το Cyprus Business Club είναι επαγγελματική κοινότητα που ενώνει επιχειρηματίες, επενδυτές και καινοτόμους που διαμορφώνουν το μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Ο οργανισμός προωθεί τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων, υποστηρίζει την ανάπτυξη νεοφυών εταιρειών και ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και επενδύσεων. Το Cyprus Business Club είναι επίσης διοργανωτής της κυπριακής αποστολής στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Σχετικά με το Unicorn.Events

Το Unicorn.Events είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος διαγωνισμός παρουσίασης νεοφυών επιχειρήσεων, που συνδέει ιδρυτές, επενδυτές και venture capital experts από πάνω από 125 χώρες. Με περισσότερες από 500 εκδηλώσεις διεθνώς, έχει βοηθήσει start-ups να εξασφαλίσουν πάνω από 1 δισ. δολάρια σε επενδύσεις.

Η πλατφόρμα συνδέει καινοτόμους επιχειρηματίες με επενδυτικά κεφάλαια και εταιρικούς συνεργάτες, δημιουργώντας ευκαιρίες για παγκόσμια συνεργασία και ανάπτυξη. Ο διαγωνισμός δίνει ώθηση στις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν διεθνώς και να μετατρέψουν τις πρωτοποριακές ιδέες τους σε πραγματικές ιστορίες επιτυχίας.