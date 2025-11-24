Η United Aerospace Maintenance Company (UAMCO) Ltd ανακοίνωσε στρατηγική συμφωνία με τη Safran Test Cells, θυγατρική της Safran Aero Boosters, για την κατασκευή νέου Test Cell κινητήρων LEAP στη Λάρνακα. Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Γιάννη Σαββίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της UAMCO, τον François Lepot, CEO της Safran Aero Boosters, και την Mélanie Pommier, Ανώτερη Αντιπρόεδρο των Safran Test Cells.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η UAMCO γίνεται η πρώτη ανεξάρτητη MRO εταιρεία παγκοσμίως που θα λειτουργήσει Test Cell αποκλειστικά για τους κινητήρες LEAP-1A και LEAP-1B, εντός του οικοσυστήματος CFM LEAP MRO σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η εγκατάσταση θα διαθέτει τεχνολογία Spider™ και προηγμένα συστήματα Automated Guided Vehicle (AGV) για πλήρως αυτοματοποιημένη και ασφαλή διαχείριση κινητήρων.

Νέα πρότυπα τεχνολογίας και δυναμικότητας

Το νέο Test Cell ενσωματώνει χαρακτηριστικά που ανεβάζουν τον πήχη της συντήρησης κινητήρων:

Υποδομές ύψους 9 μέτρων , ειδικά σχεδιασμένες για LEAP-1A και LEAP-1B.

, ειδικά σχεδιασμένες για LEAP-1A και LEAP-1B. Spider™ και AGV για αυτοματοποιημένες διαδικασίες υψηλής ακρίβειας.

για αυτοματοποιημένες διαδικασίες υψηλής ακρίβειας. Ελάχιστη δυναμικότητα 2.500 δοκιμών ετησίως , ενισχύοντας την ταχύτητα και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

, ενισχύοντας την ταχύτητα και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Δυνατότητα λειτουργίας με Jet A-1 και Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο 2026, ενώ η πιστοποίηση από τη CFM International προβλέπεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το έργο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την κυπριακή MRO βιομηχανία, ενισχύοντας τη θέση της UAMCO στο διεθνές οικοσύστημα αεροπορικής συντήρησης και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε ασφάλεια, ποιότητα και τεχνολογική υπεροχή.