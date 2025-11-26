Η AHI Carrier Ν.Α. Ευρώπης Μονοπρόσωπη Α.Ε. ενημερώνει τους συνεργάτες και πελάτες της στην Κύπρο για μια σημαντική αλλαγή στις υπηρεσίες μετά την πώληση. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της να προσφέρει υψηλότερη ποιότητα υποστήριξης και ακόμη πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, από την 1η Δεκεμβρίου 2025 το επίσημο και εξουσιοδοτημένο service των προϊόντων Carrier, Toshiba και Viessmann θα παρέχεται πλέον από την εταιρεία B.N.C.M Air Water Master Ltd.

Η επιλογή του νέου συνεργάτη προέκυψε έπειτα από λεπτομερή αξιολόγηση, με βασικό κριτήριο την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητά του στην υποστήριξη απαιτητικών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η B.N.C.M Air Water Master Ltd αναλαμβάνει πλήρως όλα τα ζητήματα τεχνικής υποστήριξης, διάγνωσης, συντήρησης και επισκευής για τα προϊόντα που διανέμει η AHI Carrier SEE στην κυπριακή αγορά, με επίσημη πρόσβαση στα εργαλεία, τις διαδικασίες και τα γνήσια ανταλλακτικά της Carrier.

Με αυτή τη συνεργασία, στόχος της είναι να εξασφαλίσει γρήγορη ανταπόκριση, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και ένα ενιαίο, οργανωμένο σύστημα υποστήριξης που θα προσφέρει ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση σε επαγγελματίες και τελικούς χρήστες.

Η AHI Carrier SEE συνεχίζει να επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την αξιοπιστία και την εμπειρία των πελατών της, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.