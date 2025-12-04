Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ανακοίνωσε τον διορισμό του Μιχάλη Αθανασίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή – Chief Business Officer, ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και στρατηγικής αναβάθμισης της παρουσίας του Ομίλου στο νησί.

Ο Αθανασίου διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, έχοντας εργαστεί σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς σε Κύπρο, Αυστραλία και Λουξεμβούργο. Στην επαγγελματική του πορεία έχει χειριστεί έργα μετασχηματισμού, κεφαλαιακής ενίσχυσης και σύνθετων χρηματοδοτήσεων, ενώ ηγήθηκε πρωτοβουλιών σε διεθνείς αγορές και περιβάλλοντα υψηλής εποπτείας.

Ως Group Chief Risk Officer της Τράπεζας Κύπρου συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση €1 δισ. νέων κεφαλαίων το 2014 και στη μετέπειτα σταθεροποίηση και ενίσχυση του ισολογισμού. Στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση του εταιρικού χαρτοφυλακίου για μεγάλες και διεθνείς επιχειρήσεις ως Executive Director – Global Corporate Banking & Markets.

Στη Eurobank Private Bank Luxembourg, από τις θέσεις του Senior General Manager – Head of Business και αργότερα ως CEO, πέτυχε σημαντική άνοδο κερδοφορίας, ενισχύοντας τη θέση της Τράπεζας στον ανταγωνιστικό τομέα του wealth management.

Δήλωση CEO Γ. Αγιουτάντη

«Ο κ. Αθανασίου διαθέτει ευρύτατη εμπειρία και βαθιά τεχνογνωσία που συνδέονται άμεσα με τους στόχους μας για την Κύπρο. Η ένταξή του στο στελεχιακό δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική μας και υποστηρίζει περαιτέρω τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου στην κυπριακή αγορά.»

Δήλωση Μ. Αθανασίου

«Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει μακρά ιστορία, ισχυρές βάσεις και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Στόχος μου να συμβάλω στη διαμόρφωση μιας υγιούς, ισχυρής και σύγχρονης τράπεζας, με ποιοτικό χαρτοφυλάκιο, που στηρίζει τον Κύπριο επιχειρηματία, ενισχύει το επιχειρηματικό οικοσύστημα και προωθεί την πραγματική οικονομία.»