Και την Κύπρο αφορά η νέα ανοιχτή πρόσκληση χρηματοδότησης του προγράμματος TASC-RestoreMed, συνολικού ύψους €7 εκατ., που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της κυπριακής αγοράς, καθώς και των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου, για καινοτόμα έργα προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας σε θαλάσσια, παράκτια και εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Αποστολής «Αποκατάσταση των Ωκεανών και Υδάτων έως το 2030» και στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης και στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη, κυκλική και κλιματικά ουδέτερη γαλάζια οικονομία.

Κύριες ευκαιρίες χρηματοδότησης

€7 εκατ. για έργα με επίκεντρο λύσεις «από και για την κοινότητα» (Community-Led Actions) , με χρηματοδότηση €200.000 έως €1,4 εκατ. ανά έργο και διάρκεια έως 24 μήνες .

για έργα με επίκεντρο λύσεις , με χρηματοδότηση και . €1 εκατ. για οργανισμούς που αναπτύσσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές και πολιτικές (Transition Agendas) , με €100.000 ανά έργο και διάρκεια 12 μηνών .

για οργανισμούς που αναπτύσσουν , με και . Πρόσθετη πρόσκληση €1 εκατ. αναμένεται σε μεταγενέστερο στάδιο για τον ίδιο άξονα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ, ομάδες και ενώσεις πολιτών, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική προστασία ή τη γαλάζια οικονομία και εδρεύουν σε χώρες της Μεσογείου.

Οι δραστηριότητες των έργων πρέπει να υλοποιούνται στη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός εταίρου από χώρα της περιοχής.

Τεχνικά και κοινωνικά κριτήρια

Τα έργα «για και από την κοινότητα» θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον σε:

TRL5 (Τεχνολογική Ετοιμότητα) : η λύση έχει δοκιμαστεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον και μπορεί να προχωρήσει σε πραγματικές συνθήκες .

: η λύση έχει και μπορεί να προχωρήσει σε . BRL5 (Επιχειρηματική Ετοιμότητα) : σαφές και εν μέρει επικυρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο .

: . SRL5 (Κοινωνική Αποδοχή): δοκιμή με πραγματικούς χρήστες/κοινότητες και ένδειξη κοινωνικής αποδοχής, με συμμετοχή πολιτών στην παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Για τις Transition Agendas, διατίθενται €1 εκατ. για workshops, συμμετοχικά μοντέλα διακυβέρνησης και ενσωμάτωση μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη γαλάζια οικονομία. Αναμένεται νέα πρόσκληση €1 εκατ. στον ίδιο άξονα.

Υποστήριξη και δικτύωση

Τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν τεχνική υποστήριξη, εξειδικευμένη συμβουλευτική, δικτύωση με την κοινότητα της EU Mission Ocean & Waters, καθώς και καθοδήγηση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση επιπτώσεων, με στόχο κλιμάκωση και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Χρονοδιάγραμμα & πληροφορίες

Έναρξη υποβολών : 27 Νοεμβρίου 2025

: 27 Νοεμβρίου 2025 Καταληκτική ημερομηνία : 27 Μαΐου 2026

: Πληροφορίες και δράσεις υποστήριξης αιτήσεων (webinars, help desk, virtual town halls): tascrestoremed.eu

Υποβολή αιτήσεων: tascrestoremed.eu/open-call/

Email: opencall@tascrestoremed.eu

Σχετικά με το TASC-RestoreMed

Το TASC-RestoreMed είναι εμβληματική πρωτοβουλία της EU Mission Ocean & Waters, με έναρξη Σεπτέμβριο 2025 και τετραετή διάρκεια, που προωθεί τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στη Μεσόγειο, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική και οικονομική ανθεκτικότητα.

Δέκα εταίροι από οκτώ χώρες συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων το ΕΛΚΕΘΕ (Συντονιστής), το ΕΜΠ, το CIIMAR, το Impact Hub Athens, το CTN, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Πανεπιστήμιο Maribor, το VLIZ, η F6S και η Infordata.