Η XM, σε συνεργασία με την ιδιωτική φοιτητική εστία UC Hall και το Γραφείο Στέγασης του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποίησε μια κοινωνική δράση με στόχο τη στήριξη φοιτητών που βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες. Μέσα από το πρόγραμμα, 18 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που προέρχονται από οικογένειες με κοινωνικοοικονομικές ανάγκες και δεν είχαν εξασφαλίσει θέση στις κρατικές Φοιτητικές Εστίες, είχαν τη δυνατότητα να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες της UC Hall με σημαντικά μειωμένο κόστος, χάρη στη συνδρομή της XM και της UC Hall.

Η δράση εξασφάλισε στους φοιτητές πρόσβαση σε ασφαλή, σύγχρονη και οικονομικά προσιτή στέγαση, μειώνοντας το οικονομικό βάρος που συνοδεύει τη φοίτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η XM συνέβαλε πρακτικά στη διευκόλυνση των σπουδών τους, ενδυναμώνοντας νέους που αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση και η ενίσχυση ασθενέστερων οικονομικά φοιτητών ώστε να επικεντρωθούν στις σπουδές τους. Η XM, με σταθερό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προσφέρουν απτά οφέλη σε ευάλωτες ομάδες και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η πρωτοβουλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην Υπουργού Παιδείας, Άκη Κλεάνθους, τιμώντας την πολυετή και ουσιαστική προσφορά του στην εκπαίδευση και τη νεολαία. Η αφιέρωση αυτή προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δράση, αναδεικνύοντας το κοινό όραμα για τη στήριξη των νέων που έχουν ανάγκη.

Η XM, με ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών και με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει οικοδομήσει τη φήμη της όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η XM έχει υιοθετήσει μια ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), θεωρώντας την όχι συμπληρωματική, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας. Το όραμα που καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της είναι σαφές: να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους ανθρώπους και τις κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Για ακόμα μια χρονιά, η XM αποδεικνύει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της, επενδύοντας στους ανθρώπους και στις κοινότητες για ένα καλύτερο μέλλον. Για να μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της XM, μπορείτε να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook: XM Culture, Instagram: @xmculture και στα νέα κανάλια στο YouTube και TikTok ).