Η Elysée Irrigation, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, έχει εξασφαλίσει την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν τομέα με τις δικές του ξεχωριστές προκλήσεις, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Elysée Irrigation στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Η αναγνώριση αυτή αφενός επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και αφετέρου ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών στον κλάδο της παραγωγής συστημάτων σωλήνων και υποδομών ύδρευσης και άρδευσης.»

Εκ μέρους της Elysée Irrigation, η επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εταιρικών Συστημάτων, Γιαννούλα Παττίχη δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η εταιρεία μας πιστοποιείται ως Great Place to Work®. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας μας να καλλιεργεί ένα θετικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οι άνθρωποί της νιώθουν εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην ανάπτυξη, την ευημερία και τη δυναμική συμμετοχή των ανθρώπων μας στη συνεχή πρόοδο της Elysée Irrigation. Με αυτή τη σημαντική διάκριση, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της κουλτούρας μας».