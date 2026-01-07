Σε κομβικό σημείο για την τεχνολογική και εκπαιδευτική στρατηγική της Κύπρου πραγματοποιείται στις 14 Ιανουαρίου 2026 στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου κλειστή συνέντευξη Τύπου και fireside συζήτηση με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων, εκπροσώπων του Massachusetts Institute of Technology (MIT) και ηγετικών στελεχών της διεθνούς τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Cyprus × MIT: A Fireside on the Future of Tech Education», διοργανώνεται από το KidIT Cyprus με αφορμή την πρώτη υλοποίηση του προγράμματος MIT MISTI Global Teaching Labs (GTL) στην Κύπρο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση ενεργής προετοιμασίας μετά την άφιξη της ομάδας του MIT από τη Βοστώνη.

Ορόσημο για την εκπαιδευτική πολιτική και τη νεολαία

Για πρώτη φορά, φοιτητές του MIT – πανεπιστημίου που κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή των παγκόσμιων ακαδημαϊκών rankings – θα συνεργαστούν επί τόπου με κυπριακά ακαδημαϊκά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Lumio School.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, φοιτητές του MIT θα προσφέρουν εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου σε STEM και ρομποτική σε Κύπριους μαθητές ηλικίας 15–18 ετών, ενισχύοντας την επαφή της κυπριακής νεολαίας με την αιχμή της διεθνούς τεχνολογικής γνώσης.

Υψηλού επιπέδου διάλογος με διεθνή συμμετοχή

Η κλειστή εκδήλωση, με περίπου 50 επιλεγμένους συμμετέχοντες, συνδυάζει συνέντευξη Τύπου και διαδραστική fireside συζήτηση, λειτουργώντας ως στρατηγική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για:

τον εκσυγχρονισμό της STEM εκπαίδευσης ,

, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης ,

, και την ένταξη της Κύπρου στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό και τεχνολογικό οικοσύστημα.

Στο πάνελ συμμετέχουν εκπρόσωποι του MIT Global Teaching Labs, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (πρόσκληση σε εξέλιξη), της πανεπιστημιακής κοινότητας και στελέχη διεθνών τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι JetBrains, Exness και Mellow, καθώς και εκπρόσωπος του TechIsland. Τον συντονισμό αναλαμβάνει η Yulia Tarasova από το KidIT Cyprus.

Βασικές θεματικές στο επίκεντρο

Η συζήτηση θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, σε:

MIT Global Teaching Labs και τη μεταφορά κουλτούρας, αξιών και προσδοκιών του MIT

και τη μεταφορά κουλτούρας, αξιών και προσδοκιών του MIT Ενσωμάτωση του προγράμματος στα κυπριακά πανεπιστήμια και ευθυγράμμιση με διεθνείς τάσεις

και ευθυγράμμιση με διεθνείς τάσεις Στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για αγγλόφωνα προγράμματα και διεθνοποίηση

για αγγλόφωνα προγράμματα και διεθνοποίηση Ρόλο της JetBrains στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και δράσεις ΤΝ

στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και δράσεις ΤΝ Υποτροφίες Exness και τη συζήτηση brain drain vs. brain gain

και τη συζήτηση Οπτική οικοσυστήματος από το TechIsland για την ανάπτυξη ταλέντου

για την ανάπτυξη ταλέντου Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης και ενσωμάτωσή της στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας

Πρόγραμμα εκδήλωσης