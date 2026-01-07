Το Youth Tech Fest Cyprus ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με την STEM Racing Greece and Cyprus, η οποία εντάσσεται ως Διακεκριμένος Συνεργάτης του 4ου Youth Tech Fest Cyprus 2026, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά.

Η συνεργασία εστιάζει στη σύνδεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού (Formula 1) με την εκπαίδευση των νέων, με στόχο να καταστούν τα μαθήματα STEM πιο κατανοητά, βιωματικά και ελκυστικά. Όπως επισημαίνεται, ο συνδυασμός τεχνολογίας, αγωνιστικού πνεύματος και εκπαίδευσης μπορεί να μετατρέψει αφηρημένες έννοιες σε εμπειρίες μάθησης με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η STEM Racing, που ιδρύθηκε το 1999, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο εκπαιδευτικό κίνημα, υπερβαίνοντας τα παραδοσιακά όρια της διδασκαλίας των STEM. Σήμερα, προσφέρει υποτροφίες σε κορυφαία πανεπιστήμια, διευκολύνει προγράμματα πρακτικής άσκησης και παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία και γνώση, ενδυναμώνοντας νέους σε όλο τον κόσμο με δεξιότητες προσανατολισμένες στο μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Dimitris Polymatidis, ο οποίος συμμερίζεται το όραμα του Youth Tech Fest Cyprus για μια εκπαίδευση εμπνευσμένη, προσβάσιμη και συμπεριληπτική. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο κ. Polymatidis θα συμμετάσχει ως VIP προσκεκλημένος ομιλητής σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στη Λεμεσός όπου ο Φιλελεύθερος είναι χορηγός επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιάσει σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους, ενώ θα συντονίσει δραστηριότητες που θα μεταφέρουν στο κοινό το πάθος και τη δυναμική του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενισχύοντας τη σύνδεση της τεχνολογίας με τη δημιουργική μάθηση.