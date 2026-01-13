Την ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Omnia, την παγκόσμια cloud πλατφόρμα Audit & Assurance, ανακοίνωσε η Deloitte, ενισχύοντας περαιτέρω τις ελεγκτικές και διασφαλιστικές της υπηρεσίες σε ένα ολοένα και πιο πολύπλοκο, τεχνολογικά καθοδηγούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι νέες δυνατότητες GenAI και Agentic AI έχουν σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα, την αποδοτικότητα και την ευελιξία του ελέγχου, επιτρέποντας στους ελεγκτές να ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, χωρίς εκπτώσεις στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία.

GenAI στον πυρήνα της ελεγκτικής διαδικασίας

Η αναβάθμιση της Omnia αξιοποιεί την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) για την απλοποίηση και επιτάχυνση κρίσιμων ελεγκτικών διαδικασιών. Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται:

Βελτιωμένη αναθεώρηση και ανάλυση εγγράφων

Έξυπνη πλοήγηση οικονομικών καταστάσεων

Αυτοματοποιημένη εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

Προηγμένες δυνατότητες σύνταξης και έρευνας

Αναγνώριση και προληπτική διαχείριση ελεγκτικών κινδύνων

Οι τεχνολογίες αυτές ενισχύουν την ικανότητα των ομάδων ελέγχου να εντοπίζουν μοτίβα, ανωμαλίες και κινδύνους σε πρώιμο στάδιο, βελτιώνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Agentic AI: Το επόμενο εξελικτικό βήμα της Omnia

Το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της πλατφόρμας αφορά την ενσωμάτωση AI agents (πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης), οι οποίοι λειτουργούν ως ψηφιακοί εξειδικευμένοι συνεργάτες. Οι agents μπορούν να:

Εκτελούν συγκεκριμένες ελεγκτικές εργασίες

Αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων

Συνεργάζονται μεταξύ τους για τον εντοπισμό σύνθετων κινδύνων

Η εφαρμογή τους βασίζεται στο πλαίσιο Trustworthy AI™ της Deloitte, διασφαλίζοντας ισχυρή διακυβέρνηση, ελέγχους και κανονιστική συμμόρφωση σε όλο τον κύκλο ζωής της AI.

Στρατηγική επένδυση με έμφαση στην ηθική και τον επαγγελματικό σκεπτικισμό

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Ανδρέου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Ελέγχου & Διασφάλισης της Deloitte Κύπρου, η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει ριζικά το ελεγκτικό επάγγελμα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες καινοτομίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι ο επαγγελματικός σκεπτικισμός και οι ηθικές αξίες παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την υπεύθυνη χρήση και αξιολόγηση της GenAI.

Συνεχής εξέλιξη και διεθνής αναγνώριση

Από την πρώτη κυκλοφορία της το 2015, η Omnia εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες αιχμής για την παροχή εξατομικευμένων, υψηλής ποιότητας ελεγκτικών υπηρεσιών. Το 2024, η στρατηγική καινοτομίας της Deloitte στον τομέα της AI αναγνωρίστηκε με το βραβείο “AI Innovation Initiative of the Year” στο International Accounting Forum and Awards.

Η Deloitte έχει αναπτύξει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και chatbots, τα οποία υποστηρίζουν περισσότερους από 85.000 επαγγελματίες Audit & Assurance παγκοσμίως, ενισχύοντας δεξιότητες και παραγωγικότητα. Παράλληλα, η δημιουργία του Global Agentic Network προσφέρει έτοιμους AI agents για αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας, τόσο εσωτερικά όσο και για πελάτες.