Στην τελική ευθεία εισέρχεται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η πολυαναμενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, ύψους €1 δισ., με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται έως τα τέλη Ιανουαρίου. Η κίνηση θεωρείται κομβική για τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή και για την άρση των ορίων δανεισμού, τα οποία –όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές– έχουν πλέον εξαντληθεί υπό την υφιστάμενη κεφαλαιακή δομή.

Γιατί απαιτείται η ΑΜΚ – το χρηματοδοτικό κενό

Για το επενδυτικό πρόγραμμα έχουν ήδη εξασφαλιστεί περί τα €1,2 δισ. σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (περίπου €500 εκατ. από το Ταμείο Απανθρακοποίησης και €700 εκατ. από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού). Ωστόσο, το υπόλοιπο κεφάλαιο πρέπει να καλυφθεί με δανεισμό και ίδια κεφάλαια. Οι τράπεζες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν καταστήσει σαφές ότι η δανειοδοτική ικανότητα έχει φτάσει στα όριά της, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση της καθαρής θέσης μέσω ΑΜΚ.

Η ΑΜΚ €1 δισ. στοχεύει ακριβώς στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και στη δημιουργία του αναγκαίου «χώρου» για μόχλευση πρόσθετων δανειακών κεφαλαίων.

Πώς θα γίνει η αύξηση – ο ρόλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Το σχέδιο προβλέπει εκκίνηση από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που κατέχει το 51% της ΑΔΜΗΕ και είναι εισηγμένη. Το 51,1% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το υπόλοιπο είναι free float.

Η πρώτη φάση της ΑΜΚ εκτιμάται στα €510 εκατ. (αναλογικά με το ποσοστό της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών). Εφόσον επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο, θα συμμετάσχουν αναλογικά και οι λοιποί βασικοί μέτοχοι:

State Grid ( 24% ): περίπου €240 εκατ.

( ): περίπου Ελληνικό Δημόσιο μέσω ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%): περίπου €250 εκατ.

Η αρχή που προκρίνεται είναι «κάθε μέτοχος να εισφέρει αναλογικά», διατηρώντας τη σημερινή ισορροπία (51% Δημόσιο – 24% State Grid – 25% free float).

Η στάση της κινεζικής πλευράς

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η State Grid θα συμμετάσχει κανονικά, διατηρώντας το 24%, χωρίς να εγείρει ζητήματα που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Δεν προκρίνεται αλλαγή μετοχικής δομής ή περίπλοκες αναδιατάξεις, ώστε να αποφευχθεί νέος κύκλος διαπραγματεύσεων.

Σενάρια για Δημόσιο και τρίτους επενδυτές

Για το Ελληνικό Δημόσιο, τα βασικά σενάρια είναι:

Διατήρηση του σημερινού ποσοστού, ή Διασφάλιση καταστατικού ελέγχου.

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν εξετάζεται παραχώρηση ελέγχου σε τρίτο επενδυτή, καθώς η ΑΔΜΗΕ αποτελεί υποδομή στρατηγικής σημασίας. Η είσοδος νέου επενδυτή με μικρό μειοψηφικό ποσοστό παραμένει θεωρητικά ανοικτή, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένη.

Υπερκάλυψη από το free float

Η αισιοδοξία για την επιτυχία της ΑΜΚ ενισχύεται από το ισχυρό track record, το ρυθμιζόμενο έσοδο και το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, που δημιουργούν προϋποθέσεις για υπερκάλυψη από το free float, ακόμη και σε απαιτητικό περιβάλλον.

Με το χρονοδιάγραμμα να «τρέχει», η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ προβάλλει ως καθοριστικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών, με λεπτές ισορροπίες μεταξύ Δημοσίου, State Grid και αγοράς, αλλά με σαφή στόχο τη διασφάλιση ελέγχου και την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

