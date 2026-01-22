Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης για τους νέους Κανονισμούς Συμμετοχής στα χρηματοδοτικά του Προγράμματα.

Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί μέσω του νέου συστήματος υποβολής και διαχείρισης έργων του Ιδρύματος, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2027.

Οι κύριες αλλαγές, σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο κανονισμών, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών (lump sum), τις τυποποιημένες αμοιβές προσωπικού (unit rates), τη δυνατότητα συμμετοχής Συνδεδεμένων Φορέων στα χρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και την καθιέρωση του ρόλου του «Project Manager» για έργα με χρηματοδότηση άνω των €150.000.

Το ΙδΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα οργανωμένα σύνολα να μελετήσουν το προσχέδιο και να υποβάλουν τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους αποκλειστικά μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (https://forms.office.com/e/XmCGmHKsG1) έως τις 18 Μαρτίου 2026, ώρα 13:00, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο support@research.org.cy.

Χρήσιμα Έγγραφα:

Ανακοίνωση Διαβούλευσης: https://shorturl.at/jkpkD

Προσχέδιο Νέων Κανονισμών Συμμετοχής: https://shorturl.at/DOPfT