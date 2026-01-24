Μια σειρά από επιλεγμένα προνομιακά οικιστικά ακίνητα, ιδανικά για όσους αναζητούν μόνιμη στέγη, όσο και για επενδυτές που κυνηγούν υψηλές αποδόσεις, περιλαμβάνει ο νέος εβδομαδιαίος κατάλογος της Altamira Real Estate.

Oι επιλογές που ξεχωρίζουν, εντοπίζονται σε κεντρικές τοποθεσίες της Λευκωσίας και σε τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Λάρνακας και της Αμμοχώστου. Πρόκειται για διαμερίσματα, ανεξάρτητες κατοικίες και μεζονέτες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών αγοραστικών προφίλ και τιμές που εκκινούν από μόλις €70.000.

Διαμερίσματα, ανεξάρτητες κατοικίες και μεζονέτες, επιλεγμένες με βάση τη δυναμική τους και την εμπορευσιμότητά τους, συνθέτουν έναν κατάλογο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών αγοραστικών προφίλ. Με σταθερό σημείο αναφοράς την αξιοπιστία και τη διαφάνεια, η Altamira καταθέτει προτάσεις που ξεχωρίζουν τόσο για την ποιότητά τους όσο και για το επενδυτικό τους αποτύπωμα, απευθυνόμενη σε αγοραστές με σαφή κριτήρια και μακροπρόθεσμη οπτική.

Για όσους αναζητούν άνεση, λειτουργικότητα και προνομιακή τοποθεσία για ιδιοκατοίκηση ή επενδυτική προοπτική, το διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων που εντοπίσαμε στον Δήμο Έγκωμης αποτελεί ιδανική ευκαιρία. Ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις, το διαμέρισμα βρίσκεται πλησίον του Τύμβου της Μακεδονίτισσας. Διαθέτει εσωτερικούς χώρους 105 τ.μ. και καλυμμένες βεράντες 5 τ.μ. Επιπλέον διαθέτει αποθήκη εντός του διαμερίσματος και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Το διαμέρισμα είναι κενό και έχει ενδεικτική τιμή €140.000.

Στο Δήμο Στροβόλου και συγκεκριμένα σε κεντρική και δραστήρια τοποθεσία της ενορίας Άγιος Δημήτριος, το ενδιαφέρον κεντρίζει διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων σε κοντινή απόσταση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Το ακίνητο ξεχωρίζει για τους μεγάλους εσωτερικούς του χώρους με εμβαδόν 123 τ.μ. και τις καλυμμένες βεράντες 12 τ.μ. Σημειώνεται ότι είναι κενό, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας, έχει ενδεικτική τιμή €160.000 και προτείνεται τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για ενοικίαση με καλή απόδοση.

Στην ενορία Παναγία του Δήμου Λευκωσίας, ξεχωρίζει διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, κοντά στη λεωφόρο Κένετι.Το ακίνητο έχει εμβαδόν 93 τ.μ. κλειστούς χώρους και 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες, ενώ διαθέτει καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Πωλείται στην ενδεικτική τιμή €150.000 και προτείνεται τόσο για ιδιοχρησία όσο και για ενοικίαση με καλή απόδοση. Σημειώνεται ότι είναι κενό με ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Σε προνομιακή τοποθεσία του Δήμου Λατσίων, το ενδιαφέρον κεντρίζουν δύο διαμερίσματα επί της Λεωφόρου Σταύρου Βενιζέλου. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στο ημιυπόγειο δύο υπνοδωματίων με εμβαδόν 145 τ.μ., καλυμμένο χώρο στάθμευσης και αυλή, καθώς και ένα διαμέρισμα 132 τ.μ. στο ισόγειο με τρία υπνοδωμάτια και καλυμμένη βεράντα 6 τ.μ. Τα ακίνητα είναι κενά και αποτελούν σπάνια ευκαιρία και ιδανική επενδυτική επιλογή με υψηλή απόδοση, καθώς πωλούνται με ενδεικτική τιμή €185.000.

Προνομιακή επιλογή που αφορά κατοικία δύο υπνοδωματίων, ιδανική επιλογή για οικογένειες, ξεχωρίζει στην κοινότητα Λυθροδόντα, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θεράποντα. Το ακίνητο είναι κενό, έχει εμβαδόν περί τα 74 τ.μ., ενώ διαθέτει εξωτερικά βοηθητικό χώρο που αξιοποιείται ως αποθήκη και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Πωλείται στην ιδιαίτερα ελκυστική τιμή των €70.000.

Σε κοντινή απόσταση από το Πανεπιστήμιο UCLAN, σε μία από τις πιο δημοφιλείς και περιζήτητες τοποθεσίες της Λάρνακας και σε κοντινή απόσταση από την τουριστική περιοχή Ορόκλινης, ξεχωρίζει διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Το ακίνητο αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Pyla Village 1», έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 66 τ.μ. και μεγάλη ακάλυπτη βεράντα 61 τ.μ. Ο δυνητικός αγοραστής αποκτά μαζί με το διαμέρισμα και πρόσβαση στην κοινόχρηστη πισίνα και στις άλλες παροχές του συγκροτήματος. Σημειώνεται ότι το ακίνητο είναι κενό, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και καλύπτει κάθε αγοραστική ανάγκη. Έχει ενδεικτική τιμή πώλησης €100.000.

Στην κοινότητα Ξυλοφάγου ξεχωρίζαμε ξύλινη διώροφη μεζονέτα τεσσάρων υπνοδωματίων, σε τοποθεσία που απολαμβάνει εύκολες προσβάσεις προς τις γειτονικές κοινότητες και τον αυτοκινητόδρομο. Το εμβαδόν των εσωτερικών χώρων της κατοικίας ανέρχεται σε 235 τ.μ., ενώ διαθέτει μεγάλο καλυμμένο χώρο στάθμευσης περί τα 43 τ.μ., αυλή και βεράντες. Αποτελεί ιδανική επενδυτική ευκαιρία με ενδεικτική τιμή €260.000. Σημειώνεται ότι η κατοικία είναι κενή.

Σε κοντινή απόσταση από τις ειδυλλιακές παραλίες της κοινότητας Πύλας ξεχωρίσαμε διώροφη ανεξάρτητη κατοικία τριών υπνοδωματίων με πισίνα, τοποθετημένη προνομιακά σε ήσυχη τοποθεσία που συνδυάζει οικιστική και τουριστική προοπτική. Το ακίνητο αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Pyla Dream Home», έχει εμβαδόν 187 τ.μ., ενώ διαθέτει επίσης βεράντες και κήπο. Πρόκειται για μοναδική και σπάνια αγοραστική ευκαιρία για ιδιοχρησία ή για επένδυση, καθώς πωλείται με ενδεικτική τιμή €200.000. Σημειώνεται ότι η κατοικία είναι κενή.

Σε δημοφιλή τοποθεσία του Δήμου Παραλιμνίου εντοπίζεται διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, λίγα λεπτά από το Δικαστήριο της Επαρχίας Αμμοχώστου, με πολύ καλές προσβάσεις σε παροχές όπως σχολεία, υπεραγορές και άλλες υπηρεσίες. Το ακίνητο αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Kronos», διαθέτει εσωτερικούς χώρους 75 τ.μ., 8 τ.μ. καλυμμένες βεράντες και άνετη αυλή 21 τ.μ. Το διαμέρισμα είναι κενό και αποτελεί ιδανική επιλογή για ιδιοχρησία ή για ενοικίαση με καλή απόδοση, με ενδεικτική τιμή €90.000.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.