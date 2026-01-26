Η Magotteaux, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της μεταλλευτικής βιομηχανίας και των βιομηχανικών λύσεων κατεργασίας υλικών, με παρουσία στη Λεμεσό, εξασφάλισε την πιστοποίηση Great Place To Work®, κατόπιν της διεξαγωγής της έρευνας εργαζομένων Trust Index®.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place To Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Magotteaux στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την εμπιστοσύνη, την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την οργανωσιακή κουλτούρα της εταιρείας και ενισχύει περαιτέρω τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων επαγγελματιών στον βιομηχανικό και μεταλλευτικό κλάδο.»

Εκ μέρους της Magotteaux, ο Γενικός Διευθυντής Κύπρου, Σταύρος Σταύρου, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση Great Place To Work® αποτελεί για εμάς σημαντική αναγνώριση και επιβεβαίωση της δέσμευσής μας στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι πάνω απ’ όλα μια επιδοκιμασία των ανθρώπων μας, που με αφοσίωση και επαγγελματισμό συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία της Magotteaux.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην εταιρική μας κουλτούρα, με στόχο να παραμένουμε εργοδότης επιλογής στον κλάδο μας.»