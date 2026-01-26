Το 4ο Youth Tech Fest Cyprus 2026 powered by Freedom24 επιστρέφει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στη Λεμεσό, φέρνοντας μαζί του μια ολοήμερη εμπειρία εκπαίδευσης, τεχνολογίας και δημιουργικότητας για παιδιά, νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο δωρεάν φεστιβάλ τεχνολογίας για νέους στην Κύπρο, το οποίο έχει πλέον εξελιχθεί σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα που συνδέει εκπαίδευση, καινοτομία και κοινωνία.

Όπως επισημαίνει ο Sean Alimov, Ιδρυτής του Youth Tech Fest Cyprus,

«στόχος μας από την αρχή ήταν να δημιουργήσουμε έναν ανοιχτό και προσβάσιμο χώρο, όπου τα παιδιά δεν θα ακούν απλώς για την τεχνολογία, αλλά θα τη βιώνουν μέσα από εμπειρία, δημιουργία και συνεργασία».

Μια ημέρα γεμάτη εμπειρίες και δράση

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που καλύπτει θεματικές όπως ρομποτική, coding, επιστήμη, XR και VR εμπειρίες, gaming challenges, δημιουργικά εργαστήρια, διαγωνισμούς και διαδραστικά showcases.

Στην καρδιά του φεστιβάλ βρίσκεται η αναβαθμισμένη Edutainment Zone, όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, πειραματίζονται και συνεργάζονται.

«Η μάθηση αποκτά ουσία όταν τα παιδιά έχουν την ελευθερία να δοκιμάσουν, να κάνουν λάθη και να ξαναπροσπαθήσουν», σημειώνει ο κ. Alimov.

Εκπαίδευση, έμπνευση και διεθνείς προοπτικές

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει το EdX Summit, με ομιλίες και συζητήσεις από διεθνείς και τοπικούς ειδικούς γύρω από το μέλλον της εκπαίδευσης, τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση.

Παράλληλα, περισσότεροι από 43 κορυφαίοι εκπρόσωποι πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και φοιτητές και απόφοιτοι από Harvard, UCL και Cambridge, θα μοιραστούν πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής σε πανεπιστήμια παγκόσμιας εμβέλειας, στο πλαίσιο του Pathways to Top Universities.

Διαγωνισμοί, τέχνη και αθλητισμός

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους διαγωνισμούς και showcases, όπως:

Chess Festival





Youth Unicorn Start-Up Competition





Future Voices Stage (διαγωνισμός debate)





Rising Rhythms National Dance & Music Competition





Cubing Tournament





Roblox Gaming Hackathon





Παράλληλα, το Family Sport Bonanza φέρνει γονείς και παιδιά κοντά μέσα από δραστηριότητες όπως πολεμικές τέχνες, ποδόσφαιρο, ποδηλασία και ράγκμπι, ενισχύοντας τη σωματική δραστηριότητα και τη συνεργασία.

Γιατί έχει σημασία

Το Youth Tech Fest δεν είναι απλώς ένα event. Είναι μια πλατφόρμα που ενώνει οικογένειες, σχολεία, εκπαιδευτικούς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς γύρω από έναν κοινό στόχο: την προετοιμασία της νέας γενιάς για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους, διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Τοποθεσία: The Warehouse by IT Quarter, Λεμεσός

Είσοδος: Ελεύθερη

Περισσότερα: www.youthtechfest.com