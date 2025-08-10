Ο ιδρυτής του μιλά στον «Φ» για την προσωπική αφετηρία, τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, τις αξίες της προσβασιμότητας και πολυπολιτισμικότητας, καθώς και το όραμα για ένα ευρωπαϊκό, συμπεριληπτικό και τεχνολογικά εναρμονισμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Συνέντευξη στο Ευαγόρα Προκοπίου

Από την έμπνευση μιας 8χρονης μαθήτριας μέχρι τη διεθνή διάκριση ως το Καλύτερο Φεστιβάλ Νεανικής Καινοτομίας 2025, το Youth Tech Fest στην Κύπρο εξελίσσεται σε έναν θεσμό που επαναπροσδιορίζει τη σχέση παιδιών, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Ο ιδρυτής του μιλά για την προσωπική αφετηρία, τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, τις αξίες της προσβασιμότητας και πολυπολιτισμικότητας, καθώς και το όραμα για ένα ευρωπαϊκό, συμπεριληπτικό και τεχνολογικά εναρμονισμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Με δράσεις που φτάνουν σε απομακρυσμένες κοινότητες, συνεργασίες με εταιρείες και σχολεία, και συμμετοχή που υπερβαίνει τα θεσμικά όρια, το φεστιβάλ θέτει τα θεμέλια για τη νέα γενιά επιστημόνων, δημιουργών και κοινωνικών καινοτόμων στην Κύπρο και πέρα από αυτήν.

Ποιο ήταν το προσωπικό σας κίνητρο για τη δημιουργία του Youth Tech Fest στην Κύπρο και πώς εξελίχθηκε η ιδέα αυτή σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτοβουλία;

Η έμπνευσή μου προήλθε από την κόρη μου, η οποία, όταν την παρέλαβα από το σχολείο το 2022, μου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για πράγματα όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Το να ακούω τέτοια λόγια από ένα παιδί οκτώ ετών με αιφνιδίασε, οπότε τη ρώτησα από πού προήλθε αυτό το αναπάντεχο ενδιαφέρον. Μου περιέγραψε με ενθουσιασμό μια ημέρα στο σχολείο όπου επισκέφθηκαν το κέντρο SPACE, είδαν ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που μιλούσε και έπαιξαν με κιτ ρομποτικής. Έμεινα έκπληκτος και άρχισα να αναρωτιέμαι τι κάνει στην πραγματικότητα το εκπαιδευτικό σύστημα για να πυροδοτήσει αυτού του είδους την περιέργεια – ειδικά σε ένα νεαρό κορίτσι στην Κύπρο που δεν είχε προηγουμένως εκδηλώσει τέτοια ενδιαφέροντα.

Αποφάσισα λοιπόν να πραγματοποιήσω έρευνα εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν αποδεδειγμένα επιτυχία στην καλλιέργεια, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Κατά τη γνώμη μου, αυτές περιλαμβάνουν περιοχές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά και στην Κίνα, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή.

Έχοντας ιδρύσει μια παγκόσμια εταιρεία μέσων με έδρα το Λονδίνο και έχοντας σπουδάσει και εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, διαθέτω ένα ισχυρό δίκτυο στοχαστών, ιδρυτών, ανώτατων στελεχών και κυβερνητικών/θεσμικών παραγόντων. Ξεκίνησα να συλλέγω βέλτιστες πρακτικές, αποδεδειγμένες μεθοδολογίες και εργαλεία, ενώ παράλληλα δέχθηκα μεγάλη παγκόσμια υποστήριξη από κορυφαίους επιστήμονες και επαγγελματίες που θέλησαν να βοηθήσουν, καθώς η εκπαίδευση δεν ήταν αρχικά το αντικείμενό μου.

Το Youth Tech Fest δίνει έμφαση στον πολυπολιτισμό, την ένταξη και την προσβασιμότητα. Πώς διασφαλίζετε ότι κάθε παιδί έχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, ανεξαρτήτως υπόβαθρου ή ικανότητας;

Ως γιος μεταναστών διαφορετικών εθνοτήτων και πατέρας παιδιών που είναι Κύπριοι και Άγγλοι, είναι προσωπικό μου πάθος να διασφαλίζω ότι κάθε παιδί έχει ίση πρόσβαση σε συναρπαστικές εμπειρίες, ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελματικές προοπτικές, ανεξαρτήτως του υποβάθρου, του φύλου, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, των φυσικών ή μαθησιακών ικανοτήτων και των νευρογνωστικών χαρακτηριστικών του.

Γι’ αυτό, ο πολυπολιτισμός, η ένταξη και η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς έμφαση, αλλά ο τελικός στόχος της στρατηγικής μας. Είμαστε επιτυχημένοι γιατί κατανοούμε και αντιμετωπίζουμε όλα τα βασικά εμπόδια συμμετοχής, όπως οι οικονομικές δυνατότητες και ο ακούσιος αποκλεισμός από τις υπάρχουσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το ετήσιο Youth Tech Fest στην Κύπρο είναι δωρεάν για όλους. Συμπεριλαμβάνουμε παιδιά και εκπαιδευτικούς από απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές σε δραστηριότητες STEM, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, δωρεάν κιτ ρομποτικής και κάλυψη κόστους μεταφοράς. Παρέχουμε πρόσβαση σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταιρείες ώστε να δημιουργήσουν υποτροφίες και αμειβόμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης για παιδιά από ευάλωτες ή εκτοπισμένες οικογένειες. Επίσης, συνεργαζόμαστε με διεθνείς κοινότητες που στηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη νέων Κυπρίων, είτε κατάγονται από την Κύπρο είτε είναι πολίτες της.

Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι πιο επείγοντες τομείς ή τάσεις στην εκπαίδευση και την τεχνολογία για τα παιδιά σήμερα;

Κατά τη γνώμη μου, το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ξεπερασμένο. Σχεδιάστηκε στον 20ό αιώνα και δεν έχει ανανεωθεί ουσιαστικά, καθώς επικεντρώνεται κυρίως σε μια ευρωπαϊκή οπτική.

Ως πρωτοβουλία που ενισχύει τις διαπολιτισμικές σχέσεις, βλέπουμε την ανάγκη για ένα πιο συμπεριληπτικό πρόγραμμα σπουδών, που να ενσωματώνει την ιστορία και τις συνεισφορές διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. Επίσης, παρατηρούμε την ανάγκη βελτίωσης της κινητικότητας των φοιτητών μέσω ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος με κοινά πρότυπα αποφοίτησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων. Αυτό θα επιτρέψει τη σύνδεση με την παγκόσμια αγορά εργασίας, διασπώντας τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μονοπάτια.

Με την τεχνολογία να διεισδύει παντού, τα παιδιά πρέπει να κατανοούν πώς λειτουργεί η τεχνολογία, τα οφέλη και τους κινδύνους της. Γι’ αυτό η εκπαίδευση σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι και οι υποθέσεις πίσω από ευφυή συστήματα πρέπει να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα από το δημοτικό. Στο δίκτυό μας υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να σχεδιάσουν τέτοια προγράμματα σπουδών.

Έχετε δηλώσει ότι στόχος σας είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Πώς υλοποιείται αυτό το όραμα μέσω του Youth Tech Fest;

Ξεκινήσαμε δίνοντας το παράδειγμα με τη συμμετοχή της δικής μου εταιρείας στην Κύπρο, μιας fintech εταιρείας με έδρα το Ντουμπάι, και ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ιδρυτών και στελεχών τεχνολογίας που στήριξαν την πρωτοβουλία οικονομικά και προσφέροντας ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, έχω δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο διεθνών επιχειρηματιών και στελεχών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς είναι επίσης γονείς και μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Μαζί δημιουργούμε υποτροφίες, πρακτικές ασκήσεις με αμοιβή, mentoring sessions και επισκέψεις σε χώρους εργασίας με διαδραστικές δραστηριότητες.

Το φεστιβάλ έχει εντάξει θεματικές όπως esports και ρομποτική. Πώς αποφασίζετε ποιες θεματικές θα ενσωματωθούν στο μέλλον;

Αγαπάμε να εισάγουμε δραστηριότητες που είναι συναρπαστικές, διασκεδαστικές και ταυτόχρονα εκπαιδευτικές. Οργανώνονται και υλοποιούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες. Δείχνουμε επίσης σεβασμό στα ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τα πάθη των παιδιών, οπότε πολλές ιδέες προέρχονται από τα ίδια τα παιδιά.

Πώς συνεργάζεστε με σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους φορείς ώστε το φεστιβάλ να παραμένει ένας ζωντανός θεσμός και όχι απλώς ένα ετήσιο γεγονός;

Προσφέρουμε την ευκαιρία σε κάθε μαθητή, μέντορα και εκπαιδευτικό να αναγνωριστεί για τα έργα που δημιουργούν, εντός ή εκτός σχολικής τάξης. Αυτά τα έργα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο ESTEAM (Επιχειρηματικότητα, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη και Μαθηματικά) και να αφορούν θέματα όπως Κοινωνικό Όφελος, Πραγματικές Προκλήσεις και Τέχνη & Επιστήμη.

Όλοι λαμβάνουν αναγνώριση και πιστοποιητικά για το επαγγελματικό τους portfolio. Παράλληλα, δίνουμε την ευκαιρία σε μαθητές από δημόσια σχολεία, ειδικά απομακρυσμένων περιοχών, να συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες από τις οποίες ιστορικά αποκλείονταν.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο: πάνω από 60% των υποψηφιοτήτων για τον περσινό διαγωνισμό έργων δεν υποβλήθηκαν από σχολεία, αλλά από τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς τους! Αυτό δείχνει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης, αν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων συνεργαστούν μαζί μας για να δείξουν τη δέσμευσή τους στην εκπαίδευση STEM και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Ποια ήταν η πιο συγκινητική ή καθοριστική στιγμή για εσάς κατά τη διάρκεια των τριών διοργανώσεων του Youth Tech Fest μέχρι σήμερα;

Υπήρξαν δύο απροσδόκητες στιγμές φέτος. Η πρώτη, όταν η ομάδα Finance Buddy – μαθητές, μέντορας και εκπαιδευτικοί – μου απένειμαν προσωπικό βραβείο αναγνώρισης κατά την επίσκεψή μου στο σχολείο τους στην Πάφο. Η δεύτερη, όταν ο πρεσβευτής μας, Ανδρέας Μιλτιάδης, μου χάρισε μια κορνιζαρισμένη ποδηλατική φανέλα. Είμαι άνθρωπος – τέτοια στοχαστικά δώρα με συγκινούν βαθιά.

Ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη δεκαετία του Youth Tech Fest – στην Κύπρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο;

Φέτος ανακηρυχθήκαμε νικητές στα Non-Profit Organizations Awards 2025 που διοργανώνει το βρετανικό Acquisition International Magazine. Το Youth Tech Fest Κύπρου είναι επίσημα το Καλύτερο Φεστιβάλ Νεολαίας για Τεχνολογία και Καινοτομία 2025 παγκοσμίως. Δεν είναι πλέον μόνο ένα κυπριακό, αλλά και ένα ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς που γιορτάζει το πάθος των παιδιών για την Επιχειρηματικότητα, την Τέχνη, την Καινοτομία, την Τεχνολογία και τη Δημιουργικότητα.

Το όραμά μας για την επόμενη δεκαετία είναι να συνεχίσουμε να αναδιαμορφώνουμε το παγκόσμιο εκπαιδευτικό τοπίο μέσω της σχεδόν άρτιας υλοποίησης των βραχυπρόθεσμων σχεδίων μας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο SEAN ALIMOV

Ο Sean Alimov είναι διεθνώς δραστήριος επιχειρηματίας με βάση τη Λάρνακα και ιδρυτής του Youth Tech Fest Cyprus. Με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, ενώ κατέχει τη θέση του Head of Strategic Partnerships στον βρετανικό οργανισμό Work in Fintech.

Στην Κύπρο, έχει ιδρύσει και διευθύνει το Youth Tech Fest, ένα φεστιβάλ για παιδιά και εφήβους που προάγει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Λεμεσό, με την τρίτη διοργάνωση το 2025 να συγκεντρώνει πάνω από 2.000 συμμετέχοντες.