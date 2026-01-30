Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για τη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων, με κρατικό περίπτερο, στη 13η διεθνή έκθεση ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. στην Παιανία Αττικής.

Η έκθεση ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ απευθύνεται σε επαγγελματίες και εταιρείες του ευρύτερου τομέα της δόμησης κατοικιών, των βιομηχανικών κτηρίων, των τουριστικών καταλυμάτων και των έργων υποδομής, προσφέροντας πλατφόρμα προβολής και δικτύωσης σε μια από τις σημαντικότερες αγορές της περιοχής.

Ο Ενημερωτικός Οδηγός και η Αίτηση Συμμετοχής είναι διαθέσιμα μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου του Υπουργείου, ενώ για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εμπορίου.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026, είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό courier), στη διεύθυνση του Κλάδου Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων του Υπουργείου στη Λευκωσία. Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.

Διευκρινίζεται ότι κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στο πλαίσιο της αρχικής προκήρυξης για τη ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2026, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση.