Ο ALPHA Κύπρου έλαβε για 2η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση Great Place to Work®

Ο Όμιλος Alpha Κύπρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work®, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου εργασιακού περιβάλλοντος που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Alpha Κύπρου είναι ο μοναδικός Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης που κατέχει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, γεγονός που ενισχύει τη θέση του ως εργοδότη επιλογής στον χώρο των ΜΜΕ.

Η πιστοποίηση Great Place to Work® απονέμεται κατόπιν ανεξάρτητης, ανώνυμης έρευνας στους εργαζομένους και αξιολογεί την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, με έμφαση στην εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση, την υπερηφάνεια για τη δουλειά και την ποιότητα της καθημερινής συνεργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας:

• 92 % των εργαζομένων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζονται δίκαια ανεξάρτητα από το φύλο τους

• 80 % αισθάνονται υπερηφάνεια που εργάζονται στον Όμιλο

• 91 % των εργαζομένων αισθάνονται ότι κάνουν την διαφορά στον Όμιλο

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, διαφάνεια, συνεργασία και ίσες ευκαιρίες, στοιχεία που συνθέτουν έναν πραγματικά εξαιρετικό χώρο εργασίας.

Μερικά από τα σχόλια των εργαζομένων:

– Η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας και η προθυμία να συμπληρώσει ο ένας τις αδυναμίες του άλλου.

– Εδώ έρχεσαι στη δουλειά με χαμόγελο – μπορείς να είσαι ο εαυτός σου.

– Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κάθε υπάλληλό της ξεχωριστά έχοντας έγνοια καθημερινά για όλα όσα τον απασχολούν, για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας. Επίσης διατηρεί μόνιμη συνεργασία με Σύμβουλο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και με γιατρό εργασίας, κάτι το οποίο προσφέρει ασφάλεια σε όλους τους υπαλλήλους.

– ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ ΝΑ ΕΡΧΕΣΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ!

– Υπάρχει σωστή οργάνωση και λειτουργούμε σαν οικογένεια. Εκλαμβάνουμε τον ALPHA ως το δεύτερο ή και πολλές φορές το πρώτο μας σπίτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας.

– Το κλειδί της επιτυχίας του Alpha είναι πως η διοίκηση είναι πάνω απ’ όλα Άνθρωποι και μετά εργοδότες.

– Συνεχώς βελτιώνονται πράγματα. Νιώθω περηφάνεια για όσα κάναμε από την πρώτη μέρα.



Το Great Place to Work® αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό, με παρουσία σε δεκάδες χώρες, που πιστοποιεί εταιρείες οι οποίες διακρίνονται για την κουλτούρα τους και τη θετική εμπειρία που προσφέρουν στους εργαζομένους τους.



Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του Ομίλου να επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους του, καλλιεργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

O Alpha Κύπρου ευχαριστεί το προσωπικό του για την σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και εμπιστοσύνη. Μαζί στο όραμα για ένα μέλλον γεμάτο επιτυχίες και όμορφες στιγμές.