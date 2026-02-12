

Η Silicon Dali, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών IT στην κυπριακή αγορά, έχει εξασφαλίσει την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν δυναμικό κλάδο όπως αυτός των τεχνολογικών υπηρεσιών, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Silicon Dali στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών στον κλάδο.»

Εκ μέρους της Silicon Dali, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), κ. Κωνσταντίνος Γιασεμή, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί για εμάς μια ουσιαστική επιβεβαίωση ότι οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μας απόφασης. Επενδύουμε συστηματικά σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και εξέλιξης, όπου κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να αναπτύσσεται και να συνεισφέρει με τον καλύτερό του εαυτό. Η διάκριση αυτή μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την κουλτούρα μας και, μέσα από αυτήν, να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και συνεργάτες μας.»