Δυναμική συμμετοχή της Eurobank στο 9ο Capital Link Cyprus Shipping Forum

Τις νέες δυναμικές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά ανέδειξε το 9ο Ετήσιο Capital Link Cyprus Shipping Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, με τη στήριξη της Eurobank.

Η Eurobank συμμετείχε ενεργά στο φετινό Ship Finance Forum, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση προς τον ναυτιλιακό κλάδο και καταθέτοντας τεκμηριωμένες θέσεις για τις εξελισσόμενες συνθήκες στη διεθνή χρηματοδότηση της ναυτιλίας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, εντεινόμενων ρυθμιστικών απαιτήσεων και επιταχυνόμενης ενεργειακής μετάβασης, το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης ηγετικών στελεχών της ναυτιλίας, της τραπεζικής κοινότητας και των κεφαλαιαγορών.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της Κύπρου ως ναυτιλιακού, ενεργειακού και εφοδιαστικού κέντρου, αλλά και ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματοοικονομικές και κεφαλαιαγορές, τις γεωπολιτικές και ρυθμιστικές μεταβολές, καθώς και για ζητήματα τεχνικής και εμπορικής διαχείρισης στόλου, αναδεικνύοντας παράλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως ανταγωνιστικού ναυτιλιακού κόμβου.

Στο πάνελ συζήτησης με θέμα «Capital at Sea: The State of Ship Finance», ο κ. Άρης Πατούνας, Head of Shipping της Eurobank, ανέλυσε τη μεταβαλλόμενη φύση του χρηματοδοτικού τοπίου στη ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι η αγορά καθίσταται πλέον πιο σύνθετη και πολυεπίπεδη. Όπως υπογράμμισε, η αποανθρακοποίηση δεν αποτελεί πλέον μόνο στρατηγικό στόχο, αλλά εμπλουτίζει τις επιλογές, και διαμορφώνει απευθείας τα κριτήρια χρηματοδότησης, την τιμολόγηση και τις επενδυτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίδραση του αυξημένου κόστους κεφαλαίου, των δομικών αλλαγών στον παγκόσμιο στόλο και της τεχνολογικής μετάβασης, τονίζοντας ότι η επιτυχής χρηματοδότηση της ναυτιλίας στο μέλλον θα εξαρτηθεί από την πρόσβαση σε κεφάλαια, την ισχυρή επίδοση σε θέματα ESG και, κυρίως, από την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο κ. Πατούνας επεσήμανε ότι το τραπεζικό σύστημα έχει αποδείξει την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις, στις τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Υπογραμμίζοντας ότι η πελατοκεντρική φιλοσοφία βρίσκεται στο DNA της Τράπεζας, τόνισε ότι η Eurobank στέκεται διαχρονικά δίπλα στους πελάτες της, προσφέροντας ευελιξία, διαφάνεια και βιώσιμη χρηματοδότηση, σε μια αγορά που μεταβαίνει σε μοντέλο με έμφαση στην ποιότητα, τη συμμόρφωση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου και πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, κας Μαρίνας Χατζημανώλη, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό και στρατηγικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.