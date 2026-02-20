Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για την Τράπεζα Κύπρου, σε ό,τι αφορά τον νέο δανεισμό που παραχωρήθηκε σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ο οποίος άγγιξε τα €3 δισ., αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση, με την άνοδο να παρατηρείται σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την αυξημένη ζήτηση για δάνεια σε επιχειρήσεις και για δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση στοιχείων, ο νέος δανεισμός στην Κύπρο επικεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της τράπεζας και, ως αποτέλεσμα, από τον Δεκέμβριο του 2024 το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε €10,9 δισ., αντικατοπτρίζοντας αύξηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, υποστηριζόμενη κυρίως από την αύξηση των δανείων στον τομέα διεθνών εργασιών, που αυξήθηκε κατά 42% σε ετήσια βάση, σε περίπου €1,4 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνολικά, το συγκρότημα ξεπέρασε τον στόχο του 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους περίπου 4%, καθώς η υγιής εγχώρια πιστωτική δραστηριότητα ενισχύθηκε από την αύξηση των δανείων στον τομέα διεθνών εργασιών. Με βάση τα αποτελέσματα, ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο αποτελούνταν από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €209 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €235 εκατ., εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €162 εκατ., δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €66 εκατ. και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών ύψους €252 εκατ.

Ο νέος δανεισμός για το σύνολο του 2025 αποτελούνταν από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €1.167 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €867 εκατ., εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €553 εκατ., δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €258 εκατ. και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών ύψους €707 εκατ. Την ίδια ώρα, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 8% από την αρχή του έτους και ανήλθε σε €10,87 δισ.

Επιπρόσθετα, το 21% του δανειακού χαρτοφυλακίου του συγκροτήματος συνδέεται με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας, το οποίο αποτελεί φυσική αντιστάθμιση (natural hedge) του κόστους των καταθέσεων προθεσμίας των νοικοκυριών. Επίσης, το 11% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του συγκροτήματος αποτελείται από δάνεια με σταθερά επιτόκια.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι οι ψηφιακές καινοτομίες του συγκροτήματος, τα Digital Housing Loans, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App όσο και μέσω του Internet Banking. Η τράπεζα σημειώνει ότι έχουν μεταμορφώσει την άλλοτε παραδοσιακή διαδικασία στεγαστικού δανεισμού, προσφέροντας στους πελάτες άμεση απόφαση για αίτημα στεγαστικού δανείου, καθιστώντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και μειώνοντας τις επισκέψεις στο κατάστημα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα ψηφιακά στεγαστικά δάνεια (Digital Housing Loans) ανήλθαν σε €13 εκατ.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει μία σειρά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη διαχείριση του κινδύνου μετάβασης και τη βοήθεια των πελατών της ώστε να γίνουν πιο βιώσιμοι. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα προσφέρει δάνεια σε πελάτες για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπρόσθετα, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Τράπεζα είχε μεικτά δάνεια ύψους €452 εκατ. που χρηματοδοτούν την αγορά ή κατασκευή οικιστικών κτηρίων με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Α (πράσινα στεγαστικά δάνεια), σε σύγκριση με €321 εκατ. μεικτών δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το ύψος των δανείων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον (περιλαμβανομένων και των πράσινων στεγαστικών δανείων) ανήλθε στα €572 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με €354 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024.