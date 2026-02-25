Ο τομέας των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο συνεχίζει να ενισχύεται ποιοτικά και ποσοτικά, με το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση (ΕΥΔ) να ανέρχεται στα €11,4 δισ. και τον αριθμό των ενεργών οντοτήτων να καταγράφει ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA), οι αδειοδοτημένες, εγγεγραμμένες και εγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων με δραστηριότητες ανήλθαν συνολικά στις 260, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τον κλάδο.

Παράλληλα, οι επενδύσεις που διοχετεύονται απευθείας στην κυπριακή οικονομία διαμορφώθηκαν στα €2,8 δισ., στοιχείο που, σύμφωνα με τον CIFA, επιβεβαιώνει την αυξανόμενη συμβολή του τομέα στην πραγματική οικονομία.

Έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία

Η πρόεδρος του CIFA, Μαρία Παναγιώτου, δήλωσε ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο τομέας «συνεχίζει να ωριμάζει και να αναπτύσσεται με ποιοτικά χαρακτηριστικά», σημειώνοντας ότι η αύξηση των ενεργών οντοτήτων και η ισχυρή πορεία του ΕΥΔ αντανακλούν τη σταθερή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Όπως ανέφερε, στρατηγικός στόχος του Συνδέσμου παραμένει η ποιοτική ανάπτυξη του οικοσυστήματος συλλογικών επενδύσεων, με έμφαση στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη αξία, ώστε ο τομέας να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω αναβάθμισης του οικονομικού μοντέλου της χώρας.

Σταθερότητα σε περιβάλλον αβεβαιότητας

Σε διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ δικαιοδοσιών, ο CIFA επισημαίνει ότι η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η διατήρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της θετικής πορείας.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων που αναδεικνύονται περιλαμβάνονται η ενίσχυση της θεσμικής ωριμότητας, η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και η περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο CIFA διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τα μέλη του και να προωθεί την Κύπρο ως αξιόπιστο και ανταγωνιστικό διεθνές κέντρο επενδυτικών ταμείων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.