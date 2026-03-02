Την πρώτη ξεχωριστή ετήσια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) δημοσιοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), καταγράφοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της για το έτος 2025, με έμφαση στη διαφάνεια, την κοινωνική προσφορά και την υπεύθυνη διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Έκθεση αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της χρηματοοικονομικής παιδείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο της Αρχής πέραν των εποπτικών της αρμοδιοτήτων. Η φετινή δημοσίευση σηματοδοτεί ορόσημο, καθώς αποτελεί την πρώτη αυτόνομη ετήσια αποτύπωση των δράσεων ΕΚΕ της ΕΚΚ, οι οποίες υλοποιούνται συστηματικά εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως επισημαίνεται, ενισχύει τη λογοδοσία και τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώνει τις αρχές ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) στη στρατηγική και τη λειτουργία της.

Έμφαση στην κοινωνική αλλαγή και το ανθρώπινο δυναμικό

Η Έκθεση, με τίτλο «Με Πυξίδα την Κοινωνική Αλλαγή», καταγράφει 12 μήνες εθελοντικών δράσεων από το προσωπικό της ΕΚΚ, όπως αιμοδοσίες και εκστρατείες συγκέντρωσης πόρων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παράλληλα, παρουσιάζονται πρωτοβουλίες για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την ευημερία των εργαζομένων, μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, την προώθηση της συμπερίληψης και τον σεβασμό της διαφορετικότητας, στοιχεία που, σύμφωνα με την ΕΚΚ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οργανωτικής της κουλτούρας. Επιπλέον, η Έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικές αναφορές στις διαδικασίες διακυβέρνησης και βιωσιμότητας, καθώς και στη διαχείριση κρατικών χορηγιών.

Δήλωση Προέδρου ΕΚΚ

Αναφερόμενος στη δημοσίευση της Έκθεσης, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, τόνισε τον ρόλο των εποπτικών αρχών ως φορέων παραδείγματος. Όπως ανέφερε, «η υπεύθυνη διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην εποπτεία, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και στη συμβολή του στην κοινωνία», υπογραμμίζοντας τη δυναμική συμμετοχή του προσωπικού στις δράσεις ΕΚΕ και το πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς που τις διέπει.