Σε κάθε βήμα μπροστά, η Eurobank στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ολοκληρωμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές λύσεις

Λευκωσία, Μάρτιος 2026 – Ρευστότητα, πληρωμές, μισθοδοσία, επενδυτικές αποφάσεις. Οι απαιτήσεις για μια επιχείρηση δεν σταματούν ποτέ. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας χρειάζεται ευελιξία, ταχύτητα και έναν συνεργάτη που κατανοεί τις πραγματικές του ανάγκες. Η Eurobank, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και βασικός μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης, παρουσιάζει τη νέα της εκστρατεία με κεντρικό μήνυμα «Όλα όσα χρειάζεται καθημερινά η επιχείρησή σου».

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών και ασφαλιστικών λύσεων, η Eurobank ανταποκρίνεται στις καθημερινές, αλλά και αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς τους.

Η προσέγγιση της Τράπεζας είναι ολιστική και εστιάζει στη συνολική υποστήριξη της επιχείρησης, μέσα από:

Αναβαθμισμένο Mobile και Online Banking, για άμεση και ασφαλή διαχείριση συναλλαγών.

Λύσεις ρευστότητας και χρηματοδότησης, όπως ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης με πιστωτικά όρια (overdrafts) και ειδικά σχεδιασμένες ευέλικτες επιλογές για καθημερινές λειτουργικές ανάγκες.

Πιστωτικές και χρεωστικές εταιρικές κάρτες οι οποίες προσφέρουν ταξιδιωτική ασφάλεια και υποστηρίζουν ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay)

Υπηρεσίες μισθοδοσίας και πληρωμών, με έμφαση στην ταχύτητα και την απλοποίηση διαδικασιών.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων από εξειδικευμένους συμβούλους.

Ασφαλιστικές λύσεις, μέσω των ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki, προσφέροντας κάλυψη ζωής και ασφάλιση της επιχείρησης.

Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα της Eurobank, eurobank.cy/businesssolutions, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η Eurobank επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον ρόλο της ως στρατηγικός συνεργάτης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη σταθερότητα και τη μελλοντική τους προοπτική.