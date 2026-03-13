Διοργανώνεται από τη Medicover Genetics και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η Medicover Genetics, Κύπρου διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Γραπτής Έκθεσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα DNA. Ο Διαγωνισμός, ο οποίος έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, ενθαρρύνει μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 16–19 ετών από δημόσια και ιδιωτικά λύκεια να συμμετάσχουν.

Ο Διαγωνισμός υποστηρίζεται από την Επιθεώρηση Βιολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας DNA, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου. Οι δύο καλύτερες συμμετοχές θα λάβουν χρηματικά βραβεία. Το θέμα της φετινής έκθεσης είναι:«Οι εξελίξεις στη Γενετική έχουν αναβαθμίσει την προγεννητική φροντίδα. Γιατί ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (NIPT) έχει σημασία στις κυήσεις χαμηλού και υψηλού ρίσκου;».

Σκοπός της φετινής διοργάνωσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη σημασία του DNA και τις εφαρμογές του στην προγεννητική ιατρική, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (NIPT) στη σύγχρονη φροντίδα της εγκυμοσύνης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να ετοιμάσουν μια έκθεση σε μορφή ιστολογίου (blog) στην οποία καλούνται να αναλύσουν τη σημασία του NIPT και τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει τον προγεννητικό έλεγχο και την κλινική πρακτική. Ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν παραδείγματα γενετικών παθήσεων που μπορούν να ανιχνευθούν μέσω του NIPT και να εξηγήσουν πώς η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, να βελτιώσει την κλινική διαχείριση και να συμβάλει στην παροχή κατάλληλης φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, μπορούν να αναφερθούν στον τρόπο με τον οποίο το NIPT συμπληρώνει τις συμβατικές μεθόδους προγεννητικού ελέγχου και στη σημασία του τόσο σε κυήσεις χαμηλού όσο και υψηλού ρίσκου.

Oι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να περιγράψουν το θέμα με σαφήνεια και να αποφύγουν τη χρήση περίπλοκης επιστημονικής γλώσσας, καθώς το ιστολόγιο (blog) θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό που ενδέχεται να μην έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Ενθαρρύνεται επίσης, η χρήση εικόνων για υποστήριξη της παρουσίασης του ιστολογίου.

Όροι Συμμετοχής

Οι εκθέσεις πρέπει να υποβληθούν σε μορφή PDF, με έκταση 650–700 λέξεις (εξαιρουμένων των παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών). Κάθε μαθητής/τρια πρέπει να συμπεριλάβει στο αρχείο PDF το ονοματεπώνυμό του/της καθώς και το όνομα του σχολείου του/της.

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν μέσω των Βιολόγων καθηγητών/τριών στο ακόλουθο email: scientificcommunications-cy@medicover.com. Επιβεβαίωση λήψης θα αποστέλλεται με την παραλαβή κάθε συμμετοχής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 16η Απριλίου 2026. Η σχετική εγκύκλιος του διαγωνισμού έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Κάθε γραπτή έκθεση πρέπει να γράφεται από έναν/μία μόνο μαθητή/τρια. Γλώσσα συμμετοχής είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Βραβεία

Η Medicover Genetics θα βραβεύσει την πρώτη και δεύτερη καλύτερη συμμετοχή ως ακολούθως:

Πρώτη θέση: €200

€200 Δεύτερη θέση: €100

Οι νικητές θα ανακοινωθούν επίσημα στις 25 Απριλίου 2026. Επιπλέον, οι δέκα καλύτερες συμμετοχές, μαζί με τους/τις καθηγητές/τριές τους, θα ξεναγηθούν στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Medicover Genetics στην Κύπρο, σε καθορισμένη ημερομηνία. Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα λάβουν την ανακοίνωση των νικητών στις 24 Απριλίου 2026.

Κριτήρια βαθμολόγησης και αξιολόγησης:

Όλες οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από ομάδα επιστημόνων της Medicover Genetics με εξειδίκευση στον τομέα της Γενετικής. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια:

Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν (η χρήση παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών ενθαρρύνεται ιδιαίτερα). Η γνώση και η κατανόηση του θέματος. Η δομή του ιστολογίου (blog), η παρουσίαση του θέματος καθώς και το σωστό τεχνικό λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη.

Σημείωση: Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες παρέχουν το δικαίωμα προβολής και δημοσιοποίησης των εκθέσεών τους ή μέρους αυτών. Όλες οι έγκυρες καταχωρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην ιστοσελίδα της Medicover Genetics.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν email στο scientificcommunications-cy@medicover.com ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 22 266 888 (υποδοχή Medicover Genetics, ζητώντας να συνδεθούν με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας).